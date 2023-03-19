مازن الولائي ||

بتول منذ أول عام لها في الجامعة أسست مجموعة من الطالبات في نشاطات متعددة، فهي بنت السيد العلوي والفاضلة العلوية أمها والتربوية المعروفة، وهذه فائدة البيوت التي تكوّن أساس متين إلى أبنائها، فبعد أن كانت تعمل في إعدادية الشهيد كريم حتى حصلت على اللقاب عدة، جاء دورها في الجامعة، وهي البنت المفوهة والتي تحمل قناعة ثورية وحجاب لا ينقصه شيء، وسرعان ما تلتحق طالبة جديدة بالقسم الداخلي لا تحتاج كثيرا حتى تتأثر ببتول التي تلبس العباءة بشكل إحترافي لم يعيقها عن ممارسة شيء.. اسمت مجموعتها بنات الزهراء عليها السلام، الملفت بعد أن تقتنع الطالبة تطلب بتول ومساعداتها منهن الإطلاع على لوائح المجموعة وهي عبارة عن قوانين أخلاقية لكن فيها من الغرابة الشيء الملفت!

وكأن شكل الاستمارة هو لولائح لدائرة حساسة جدا.. وهي على الشكل التالي؛

بسمة تعالى

إني الطالبة الموقعة أدناه أتعهد بكل لوائح مجموعة بنات الزهراء عليها السلام، والتزم بها وأشهد على ذلك ولي العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وفي حال التقصير وثبوت ذلك أخضع لعقوبة تحددها لجنة التجمع دون النقاش فيها أو رفضها ..

v القوانين:

اولا؛ الإلتزام بالحجاب الشرعي الذي يليق ببنات الزهراء عليها السلام وأولها العباءة.

ثانيا؛ عدم وضع المكياج المحرم وترك ما يعد زينة محرمة من ذهب ولبس غريب في فصاله وما يلفت أنظار الرجال في كل التفاصيل!

ثالثا؛ تفادي الخروج من القسم لغير الأمور الضرورية وخاصة في أيام العطل والتسوق فرادا وكذلك أيام فيها المطر أو الرياح التي تحرج المرأة في الشارع واستخدام الموبايل في الشارع بطريقة تهين الحجاب أو تؤشر على المحجبة بالسلب!

رابعا؛ على كل طالبة ترك في سجل المجموعة معرّف لها من عائلتها لأجل التواصل معها وأخذ الآراء في أمور كثيرة تلعم الطالبة عنها لاحقا.

خامسا؛ حضور المحاضرات الأخلاقية والصلاة قدر الإمكان والاستطاعة..

سادسا؛ في حال اجتهاد طالبة في هذه المجموعة سوف يرسل أسمها إلى منظمة هي راعية لنا مرتبطة بالمرجعية تحصل الطالبة من خلالها على دعم مادي ومعنوي يصل إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام ومعصومة عليها السلام على نفقة العتبة الرضوية وعضوية أغلب جامعات دولة الفقيه الرصينة في كل الاختصاصات.

سابعا؛ للمتخرجة من مجموعة بنات الزهراء عليها السلام حق مضمون في التعيين كل حسب اختصاصها والقدرة على تأدية النشاط والحركة وقتها.

ثامنا؛ بعد تخرج الطالبة ينتقل سجل تنظيمها إلى منظمة مماثلة بذات الأهداف خارج الجامعة وحسب الموقع الجغرافي للطالبة وقتها..

تاسعا؛ بنات الشهداء الآن أثناء الدراسة وبعدها يكون جزء من ارتباطهم بمؤسسة "نائب الشهيد" وهي منظمة تخصصية في عوائل الشهداء وعملها لا يشبه عمل مؤسسة الشهداء ولها جانب آخر وأسلوب آخر..

لأجل هذا وقعت الطالبة ( فلانة بنت فلان ) ..

v القصة هي أحد أنواع الفن الذي يؤكد عليه القائد الولي الخامنائي المفدى، لما لها من تأثير وسحر آخاذ على روح وقلب الإنسان وهي أحد وأهم أنواع جهاد التبيين..

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