المقالات

وظيفة المنتج لا تقل اهمية عن وظيفة المخرج


عبد الرحمن المالكي ||

 

لنبتعد قليلاً عن المقالات السياسية والاستراتيجية  و لنذهب بنزهة لنكتب حول موضوع فني مهم حول الانتاج الفني و اهميته فالشباب اليوم يقودون الحراك السينمائي والوثائقي الجديد، من خلال الافلام المتنقلة، بتجديد صيغ الانتاج الفني وفق سياقات العمل الحديثة، التي تسود المشهد الفني عربياً ودولياً وما زالت تراوح مكانها في البلد، الامر الذي يتطلب منا كإعلاميين ان نعمل جاهدين لتكريس هذه السياقات لتفعيل المشهد السينمائي وتحقيق الاهداف المرجوة التي ينبغي ان تسعى لها كل الجهات المعنية وفي مقدمتها الشباب العراقي الراغب في تطوير نفسه والابداع بمواهبه والخروج عن المألوف والسائد.

يعتقد اغلب العاملين في صناعة الافلام العراقية، ان مفهوم الانتاج هو صرف الاموال، بالرغم من ان هذا الامر هو جزء من مهامه، ولكن الاهم هو كيف يبدأ ببناء وتخطيط وتنفيذ المشروع، أي كيف تحول الفلم الى مشروع بداً من الكتابة لتكوين وعي ورؤيا وتفاهم واتفاق بين فريق العمل ، لغرض السير بالاتجاه الصحيح، فوظيفة المنتج لا تقل اهمية عن وظيفة المخرج، وهو العنصر الرئيسي الذي يقرر اين يذهب واين يعرض واين يسوق؟

وظيفة المنتج هي رسم الاستراتيجية وخطة المشروع للسير باتجاه واحد، ثم البحث والاتصال بصناديق الدعم والتسويق، فعندما تقدم المشروع كيف تقنع المقابل بقبول الدعم؟ الكثير من المنتجين يشكون من عدم حصولهم على الدعم من جهات مختلفة، والسبب هو انهم لا يعرفون كيفية تنظيم الملف او عدم معرفة السياقات الصحيحة في المخاطبات للتعريف بالمشروع، ان اعطاء الاموال ليس امراً سهلاً، هناك عشرات المنافسين على هذا الامر فضلاً عن المقابلة مع اللجنة التي سوف تشرح لهم وتطرح العمل الفني وفق سياقات العمل العالمية، فقناعة اللجنة هي امضاء للعمل.

يجب على المنتج ان يكون لديه علاقات طيبة فالعمل الفني لا يحتاج الى اعداء بل الى اصدقاء فهذا الامر يسهل الحصول على الدعم فالمنتج هو المسؤول المسؤول عن تكوين شبكة علاقات العمل الفني، من خلال التواجد في اسواق الفيلم، والمخرج وفريقه مسؤولون عن الجوانب الفنية وهناك اتفاق مسبق لتوزيع المسؤوليات ولا يجوز التداخل بينها.

موضوع اختيار العمل الفني مهم جداً ولكن الاهم من ذلك هي الطريقة(السيناريو ) الذي سيكتب بها والاسلوب الذي سيتم الاخراج به فضلاً عن الانتاج الملائم الذي يتناسب مع طموح الفلم الذي ينتج فوظيفة المنتج لا تقل اهمية عن وظيفة المخرج.

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لفت انتباهي..!
الفخر السياسي بين الحقيقة والوهم..!
التفكير الإبداعي...(فلسفة المنشار)..!
ُجهْدُ اَلْمَرْأَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانْ . . .
اغتنموا شهر رمضان بالعمل
وظيفة المنتج لا تقل اهمية عن وظيفة المخرج
السيد شياع السوداني في الرصد
تأريخ يأبى مغادرتي وتركي..!
عجز الموازنة وانسجامها مع البرنامج الحكومي
زيارة (غير معلنة)..أسبابها، أبعادها
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك