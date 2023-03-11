قيادة الصبر واستراتيجية النصر ..

مازن الولائي ||

١٧ شعبان ١٤٤٤هجري

١٩ اسفند ١٤٠١

٢٠٢٣/٣/٩م

ليست "القيادة" قضية ترفيه أو شيء هامشي ممكن الاستغناء عنها! ولو كانت كذلك لما ورد هذا التنويه القرآني الضروري ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ) الأنبياء ٢٢ . ولأن القيادة مقتل إذا فقدت أو إذا تسلق لها من لا يجدها! وهذا في الأمور البسيطة أو حتى قيادة وإدارة أسرة صغيرة، فما بالك بقيادة الأرض ونيابة المعصومين عليهم السلام كما نصت الروايات في الوصف على تعيين قائد لهذه البشرية له حكمة وطريق الأنبياء والمعصومين عليهم السلام، ولا أريد أن أخوض أصل تنصيب وحرص كوكبة العلماء من الطراز الأول في إيران الإسلامية وكيف حرصوا على تولي شخص توفرت به ملامح القيادة حتى استقتل السيد الإمام الخُميني قدس سره على توليه بألف إشارة وإمارة فهم منها القاصي والداني قناعة روح الله الخُميني بقيادة الولي الخامنائي المفدى..

هذه القيادة الفريدة، والفذة، والنادرة، بل والمعجزة كما عبر عنها الشيخ الفيلسوف محمد تقي مصباح اليزدي قدس سره الشريف حين تناول شخصية الولي الخامنائي المفدى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى بارك بها وبالوقت الذي ثنية وسادته له ليكفي لكل هذه اللقاءات الكثيرة والمهمة مع كل شرائح المجتمع الإيراني وغيره، ناهيك عن إدارة معركة الصراع الاستكباري الإسلامي الذي لم يسبق لأحد أن تفوق على كل تلك الدوائر والمؤسسات الاستخبارية والجيوش السرية والأموال التي تنفق لأجل زعزعة النظام الإسلامي وهو يتمتع بهدوء وطمأنينة لم يسبقه لها إلا من كان إخلاصه وتوكلوه لا تشوبه شائبة.

كل ذلك هو الذي خلق قوة ردع تمثلت بقوة المحور الذي توزع بجغرافيا مهمة وخطيرة على العدو، بل وخلق معادلات لم تسمح لمثل أمريكا أخذ حريتها في الشرق الأوسط أو غرب آسيا، ليقرض كل خططهم والبدائل حتى مسك بالنهاية بخيط اللعبة الأساس وهاهو قناص الصبر وخير خبير لإدارة الصبر الاستراتيجي كيف تطوى له الأدوات لتكون هي تلك الدولة التي عبرت عنها الروايات بالوان التعابير من أجل أن يقتنع فيها من لا علم له ولا بصيرة تنهي عنده جل ضرورة دولة الفقيه فقط بقائها ٤٤ عام مع طوفان مؤامرات وحده معجزة تكفي للاذعان والتصديق والثقة فيها.

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

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