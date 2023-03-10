الولاية رقم 52 الامريكية..زيارة وزير الدفاع الامريكي

المحامي عبد الحسين الظالمي ||

بدون ان يعلم ساسة العراق هبطت طائرة الوزير الامريكي

في قاعدة عين الاسد في دولته الثانية الولاية 52 من الولايات الامريكية ( عين الاسد) وربما توجد ولايات اخرى هنا وهناك في العراق وكان في استقباله في المطار قائد ولاية عين الاسد ، وليس لدي علم هل يجري له ما يجري في عين الاسد في قاعدة العديد او في القواعد في اليابان ام في القواعد المتواجدة في العربية السعودية ؟ صراح لا أعلم ذلك وان كان يجري فلماذا نتحسس مما يجري بالعراق ؟ دولة كبرى وتصرف على هواها .

ليس غريب ان يزور مسؤول امريكي كبير قاعدة عين الاسد بدون علم الحكومة او ربما اعلموا رئيس الوزراء والوزير في الاجواء وربما اشترطوا عدم الافصاح عن الزيارة من طرف الحكومة العراقية ونقول ربما والعلم عند الله ، لا غريب في الامر الرجل في طريقة الى احد الولايات الامريكية فلماذا التحسس من هذه الزيارة ؟

وكلنا يعلم ان في حدى الزيارة اسقطت حكومة عراقية بكاملها عندما حط الرئيس الامريكي في عين الاسد وطلب من رئيس الوزراء زيارته في القاعدة نعم في القاعدة ورئيس الوزراء حي يرزق وعندما رفض

قامت الدنيا ولم تقعد وحتما قال الرئيس او احد مساعديه في حينه ان هذا الامر لايطاق كيف يرفض حكام العراق

زيارة الرئيس في مكتبه الرسمي في عين الاسد .

وليس غريب ايضا الزيارة المفاجئة بل المضحك ان الوزير يصرح ان القوات الامريكية حاضرة ومستعده لتلبية طلب الحكومة العراقية ببقاء القوات ! وهو يذكر العراقيين ان القوات الامريكية خرجت ولان هي مستعده للعودة وظاهرا ان قاعدة عين الاسد ليس قوات امريكية ولا قاعدة بلد ولا قاعدة ابو غريب ولا ولا .

متى تتعلم امريكا من اخطائها بالعراق ؟ متى تعيد حسابتها ؟ وهي تدرك حجم الفشل لمشروعها

(الديمقراطية الليبرالية ) في العراق .

ذهب البعض من المحللين الى ان زيارة الوزير رسالة

الى احد دول الجوار مع تصاعد حدة التصريحات بين امريكا واسرائيل من طرف وايران من الطرف الاخر حول الملف النووي .

وربما ذهب البعض ان تلك الزيارة نذر حرب في المنطقة وهم الا يعلمون ان اشتعال حرب في منطقة الخليج انتحار اوربي خليجي وربما عالمي فما يحدث في اوكرانيا

جمد كل مشاريع الازمات والحروب ، الخليج يسد 35‎%‎ من الطاقة في العالم فكيف يسمح باشتعال هذا المصدر ؟. والسؤال المهم لماذا الرسالة من العراق لماذا لاتكون من قاعدة العديد او من احد البوارج التي تصول في المياه الدافئة ؟.

الزيارة رسالة للحكومة العراقية اكثر ماهي رسالة للجوار وهي تعني باختصار تصريح الوزير ( القوات الامريكية موجودة دولة رئيس الوزراء خاف عدكم نيه تفعيل قرار البرلمان السابق )ونحن جاهزون لتدخل باي لحظة كما تدخلنا بالدولار ربما نتدخل

بطريقة اخرى اذا تطلب الامر ! . المهم نحن موجودين ولا نحتاج ان نخبركم اذا قررنا زيارة احد الولايات الامريكية وربما بالقريب العاجل نطلب منكم الاسراع بنقل ملكية عين الاسد ، المهم عليكم ان تحسبون حساب الشراكة عندما تقررون اي خطوة تقربكم الى العالم وخصوصا اذا كانت الخطوة فيها مشروع تسليح او صفقة نفط او غاز او كهرباء ، هذه امور مشتركة يجب الاتفاق عليها لآنكم تتخذون من منهج التوافقية حل لمعضلة العراق السياسية وعليكم اذا اشراكنا بجدية في هذه المواضيع وسوف اتحدث مع الاخوة في كردستان وسوف اطلب من الامين العام للأمم المتحدة التحدث بنفس الموضوع مع الشركاء في دولة كردستان المجاورة . اثناء زيارتي لهم اليوم .

واخيرا واليس اخرا لماذا انتم العراقيون متحسسون حول السيادة والاستقلال ؟ اتقوا الله في ارواح جنودنا فقد خسرنا 4700 جندي في سبيل نظام ديمقراطي ليبرالي

مفصل من عام 90 ولكن الاخوة الشركاء في المحيط رفضوا ذلك لانهم غير مستعدين لذلك وقتها .

علاقات متوازنة ومصالح مشتركة هذه قضية ضعوها على الرف سوف نبحثها في الوقت المناسب المهم ان قواتنا جاهزة اذا طلبت الحكومة العراقية وقطع غيارات اسلحتكم سوف يصلكم بعد ثلاث سنوات حتى اذا اكلكم الحوت عليكم بالصبر ونتمنى عدم الطلب منا مرة اخرى بضرورة الحصول على تصريح الطيران في الاجواء العراقية اذا كانت تحمل العلم الامريكي .الى اللقاء

في الاجتماع القادم في ولاية عين الاسد .ساعد الله قلبك ابا مصطفى على هذه المحنة الجماعة خلوك بحلق الاسد .

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