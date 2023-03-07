المقالات

يوم كثير الملامح..!


مرتضى مجيد الزبيدي ||

 

ما زلت اذكره جيدا، فمثل تلك الأيام لا تنسى مهما مرت السنين، لم يكن يوما عاديا ابدا، افراح هنا، واحزان هناك، احداث تتسارع واخبار تتواتر.

أدرك البعض بالخطر المحدق بالبلاد والعباد، وبعض لا يأبه لأي حدث، وبلغت القلوب الحناجر إثر التهديدات الإرهابية والتقدم المتسارع لعناصرهم التخريبية مستهدفين الوجود برمته دون استثناء.

حيرة تنتاب جميع الأطراف، بدءا من الحاكم والطبقة السياسية، وصولا الى الشباب والصبية وحتى النسوة والأطفال، فقسم احتار بكيفية الهروب، وقسم يتنطر موجه يشير بالرأي الصواب ويتدارك الأمور.

وما بين كمية الضجيج والربكة والأحداث الملتهبة، حلت ظهيرة يوم الجمعة الرابع عشر من شهر شعبان ومالها من خصوصية، كونها تسبق يوم ولادة منقذ البشرية القائم الحجة عجل الله فرجه.

أجزم ان اغلب قادة القرار والمجتمعات من مختلف الأمصار كانوا بانتظار تلك الظهيرة، والناس لم تشغلهم خطورة الاحداث عن ترقب كيفية الخلاص، من رجل تسعيني عرف بحكمته البالغة ورأيه الصائب إزاء الاحداث.

فعلا اعطى ذلك الرجل المبارك رأيه، بفتوى تاريخية عظيمة، خلاف المتوقع من الاصدقاء والخصوم والأعداء، خارطة طريق خطها ببضع كلمات، قلبت موازين المعادلة عند جميع الاطراف، وغيرت مجرى التأريخ، الأزمة تحولت فرصة وحسم النصر.

 

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واقع الإنتظار لعصر الظهور الشريف
آلهة الأبراج..!
الادارة والقيادة بين التعجيز والتمكين
اغتيال الحقيقة من فيالق الإعلام الكاذب  
ديالى…الدم المهدور !
حقيقة رحلة وعي .. خامسا!!
الهيدروجين وقود المستقبل
واقعنا..الحروب الشاملة؛  من شنها علينا؟!
يوم كثير الملامح..!
ازدواجية السلوك الاجتماعي عند المسلم المتشبه بالغرب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك