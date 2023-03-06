المقالات

الملف النووي الإيراني..الرضوخ للأمر الواقع..! 


حسن كريم الراصد ||

 

مع أن هنالك تلويح أسراااايلي بتوجيه ضربة جوية وصاروخية لمفاعلات ايران النووية يواجه ذلك بتصريحات أمريكية معارضة بأستحياء لاي فعالية من تل أبيب قد تشعل الشرق الاوسط الا أن ذلك يأتي بعد أن حصلت الاخيرة على معلومات دقيقة بنية الغرب أحياء المفاوضات بعد ورود رسائل أيجابية من طهران وموافقات عن اعادة تشغيل كاميرات المراقبة التابعة لمنظمة الطاقة الدولية  .. أما أيران فهي قد وصلت قبل أيام للهدف الذي كانت تسعى اليه بثبات وهو التخصيب بنسبة 80./. وهي مستعدة اليوم لاي تنازلات تقدمها وتعتقد ان ذلك لا يعني لها شيئا مادامت قد وصلت للهدف المنشود وهي ستدخل المفاوضات من موقع القوي الذي لا يمكن انتزاع مكتسباته  .

 وفي الجانب الآخر كانت طهران قد ضمنت حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية ss - 400  الفائقة القدرة والتي ستطيح بأي خرق لاجوائها قد يأتي من تل أبيب مقابل حصول روسيا على عقد صفقة لمعمل مسيرات أيرانية مشترك معها بعد أن أثبتت تلك المسيرات قدرتها على قلب موازين أية معركة مع الغرب وبعد أن كانت أهم عناصر الانتصار في جبهات القتال في باخموت مؤخرا ..

 أذن الموقف الايراني المتمثل باذابة جليد ملفات المفاوضات مع الغرب جاءت بعد عدة أنجازات تحققت وبصمت جعلت منها أمر واقع على الارض تمكن من الوصول الى درجات تخصيب عالية وهو مشارك في الصمود الروسي على الجبهات وكذلك هو يمتلك منظومة صواريخ دفاع جوي ليست موجودة بغير روسيا البلد المصنع ..

وبهذا أكتملت الحلقة وباتت طهران تنتظر نجاح المفاوضات وستكون في مصلحتها في كل الاحوال وتستعد لضربة جوية صاروخية ستفشلها وسترد باقسى منها من خلال صواريخ متطورة لم يتمكن البنتاغون من حل شفرتها الى اليوم وبمسيرات اثبتت كفائتها ولم يتمكن الناتو من معالجتها واكتفى بالصراخ من فاعليتها وقدرتها وهي ليست بعيدة من تل أبيب

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرمين الشريفين، ومطلبُ التحرير..
الملف النووي الإيراني..الرضوخ للأمر الواقع..! 
في ذكرى الانتفاضة الشعبانية في آذار 1991
تحرير المقدسات أصبح فرض عين
عين الأحداث في قلب الأرض...
بيادر الكرم الحسبني..سورية  مثالا
عاشوراء تطيح بسايكس بيكو..!
تعال نقصم ظهر الاشتياق..!
في ذكرى الانتفاضة الشعبانية في آذار 1991
السفيرة الأمريكية وشيعة العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك