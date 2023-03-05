فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- السفيرة تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، هذا يوم الوطنيين ليهتفوا/ إيران بره بره!
٢- مراسل قناة الرافدين المثلي يدعو لزوجه في العمرة: اللهم اجز عبدك (خوزيه) عني كل خير/ ادري هسه هذا يطوف طواف النساء لو لا!
٣- مستشار الحلبوسي: يجب الوضوء قبل ذكر اسم الحلبوسي لانه مقدس/ معناها الكربولي من النواقض!
٤- مجلس النواب الإسباني يوافق على قانون ممارسة الجنس مع الحيوانات/ هذا رأي الإنسان بس ما عرفنا رأي الحيوانات!
٥- مع اقتراب شهر رمضان، وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية تمنع تصوير وبث الصلوات من المساجد/ يكولون لو حفلة هالوين ما يخالف!
نبارك لكم قرب مولد النور
عجل الله له الظهور
وأفاض علينا وعليكم به السرور
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