المقالات

فنتازيا نقاشية..!

82 2023-03-05

جهاد النقاش ||

 

١- السفيرة تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، هذا يوم الوطنيين ليهتفوا/ إيران بره بره!

٢- مراسل قناة الرافدين المثلي يدعو لزوجه في العمرة: اللهم اجز عبدك (خوزيه) عني كل خير/ ادري هسه هذا يطوف طواف النساء لو لا!

٣- مستشار الحلبوسي: يجب الوضوء قبل ذكر اسم الحلبوسي لانه مقدس/ معناها الكربولي من النواقض!

٤- مجلس النواب الإسباني يوافق على قانون ممارسة الجنس مع الحيوانات/ هذا رأي الإنسان بس ما عرفنا رأي الحيوانات!

٥- مع اقتراب شهر رمضان، وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية تمنع تصوير وبث الصلوات من المساجد/ يكولون لو حفلة هالوين ما يخالف!

نبارك لكم قرب مولد النور

عجل الله له الظهور

وأفاض علينا وعليكم به السرور

 

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فنتازيا نقاشية..!
مطاميرُ الورود..
وقفة مع دعاء الرسول(صلی الله عليه وآله):اللهم، متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني
معاوية وبني سعود وبني صهيون حملتهم بطون الخيانة
اليمن /الأستثمار الزراعي فرص واعدة تنتظر الاستغلال  
الربيع العبري وصراع التطرف..!
في ذكرى انتقاضة السماء.. آذار الثورة والالم والوجع ١٩٩١ ..
نبض الدموع..!
بظل تقاعس العالم الحشد ساعد الضحايا
السوداني وعصا موسى!.. 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك