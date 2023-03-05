فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- السفيرة تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، هذا يوم الوطنيين ليهتفوا/ إيران بره بره!

٢- مراسل قناة الرافدين المثلي يدعو لزوجه في العمرة: اللهم اجز عبدك (خوزيه) عني كل خير/ ادري هسه هذا يطوف طواف النساء لو لا!

٣- مستشار الحلبوسي: يجب الوضوء قبل ذكر اسم الحلبوسي لانه مقدس/ معناها الكربولي من النواقض!

٤- مجلس النواب الإسباني يوافق على قانون ممارسة الجنس مع الحيوانات/ هذا رأي الإنسان بس ما عرفنا رأي الحيوانات!

٥- مع اقتراب شهر رمضان، وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية تمنع تصوير وبث الصلوات من المساجد/ يكولون لو حفلة هالوين ما يخالف!

نبارك لكم قرب مولد النور

عجل الله له الظهور

وأفاض علينا وعليكم به السرور

ــــــــــــــــــــ