معاوية وبني سعود وبني صهيون حملتهم بطون الخيانة

رجاء اليمني ||

معاوية هو الاب الروحي لكل من ينحرف عن هدي الله، وكل من ينحرف عن الإنسانية. وليس بالمستغرب ان يكون من ينتج هذا الفيلم هم بني سعود فهم من بطن واحدة. رضعوا الخيانة والذل والهوان دأبهم داب والدهم الروحي وبالتالي عند البحث عن الانساب والاعراف نجد ان هناك صلة دم بين بني سعود والصهاينة وتربطهم قرابه وعيال.

عندنا مثل شعبي يقول؛ *إذا غرتك الأصول دلتك الأفاعيل.*

والطيور على اشكالها تقع، فلا عجب ولاضير أن إسرائيل” تهنئ السعودية على إنتاج مسلسل “معاوية” لرمضان 2023.

وبذلك فإن المسوغ والمبرر فقد إحتفى الإعلام الإسرائيلي بمسلسل “معاوية بن أبي سفيان” الذي أنتجته السعودية ليتم عرضه خلال موسم رمضان 2023. وطبعًا إسرائيل ستفرج بمن يتطوع لتفجير الخلاف النزاع الصراع وينكأ الجراح في جسم الأمة الإسلامية. فكتب التاريخ تسهب في كتابة سيرته غير المشرفة في مواقفه المعدية للرسول والرسالة. وهو من نكث بالعهد ومزقه على المنبر واصبح النكث بالعهود سُنة من بعده. ويكفي أن أذكر بأن معاوية لم يقاتل دفاعًا عن الإسلام والمسلمين وهو قالها بنفسه والحديث ثابت ومتواتر. عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن سويد قال : صلى بنا معاوية الجمعة بالنخيلة في الضحى ، ثم خطبنا فقال : "ما قاتلتكم لتصلوا ، ولا لتصوموا ، ولا لتحجوا ، ولا لتزكوا ، وقد أعرف إنكم تفعلون ذلك ، ولكن إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم ، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون". وهذا يكفي لإسقاطه وإلغاء تداول سيرته.

وأمر طبيعي أن يهتم به الكيان الغاصبظ فهم شجرة واحدة وجذورها واحدة.

حيث بثت إحدى القنوات العبرية تقرير أعدته قناة bbc عن المسلسل، وظهر معلق من كيان العدو فبارك للسعودية إنتاجها هذا المسلسل وقدم لها التهنئة.

ولكن لا تكمن هنا المشكله وانما توقيت إنتاج المسلسل والمبالغ الضخمه التي صرفت عليه.

ويعتبر مسلسل “معاوية بن أبي سفيان” من أضخم الأعمال في تاريخ الدراما العربية وهو من إنتاج شركة MBC، وإخراج طارق العريان.

وبحسب العديد من التقارير الإخبارية فإن العمل سيكون الأعلى تكلفة في تاريخ الدراما التلفزيونية العربية، حيث رُصدت له ميزانية تقدر بحوالي 100 مليون دولار أميركي.

إن “هدف قناة MBC من إنتاج (فيلم – مسلسل) معاوية هو إثارة الفتنة بين المسلمين وإضلالهم “لذلك علينا سرد الحقائق بحكمة وبدون تشنج وبلا إساءة لأحد”. ولكن حين نجد ان الغرض هو الفتنه فكيف لا ومعروف عن ان اليهود المتمثلين بالصهاينة بأنهم من يزرعون الفتن بل وينفخون في نارها ويؤججونها. وهذا معروف عنهم والاذرع التي كانت مخفية تحت ستار الوهابيه. والتطبيع اثبت ما كان تحت الطاوله بان سلمان هو من جنس يهودي وعرق يهودي وهم سلالة هند بنت عتبه احدى ذوي الرايات الحمر. ولهم نسب باليهود والدم واحد فقد اجتمعت الخيانه والعمالة وانحدار الاخلاق في هذا المدعو والذي للاسف متولي على بيت الله الحرام وتلك طامة كبري ان يكون بيت الله في يد انسان يقوم بنشر الفسق والفجور والرذيلة من خلال لجنة الترفيه والمشاريع التي تصل إلى حد الخيال. ويشجع على الاخلاق السئية.

ويقود العادات الإسلامية في المملكة الى الهاوية والإندثار لينخرطوا في "الدين الإبراهيمي" الذي ابتدعته أمريكا والصهاينة. ويستحوذ ولي العهد على مفاتيح بيت الله الحرام.

لذلك فاننا نؤكد على ان عذاب الله سوف ينال الكل بسبب السكوت عن هذا الإنحراف عن الإسلام المحمدي الأصيل. ولابد من العمل لسحب مقاليد الوصاية علي بيت الله من يده.

وقد بين القرآن الكريم أن الأئمة فريقان، فريق يدعون إلى النار بأمر الشيطان *{وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ}* وفريق يدعون إلى الجنة بأمر الله *{وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا}*.

كما ان الغرض من (الفيلم – مسلسل) هو شد المشاهدين لشخصية معاوية ليتعاطفوا معه بهدف إشراكهم في جرمه كما اشترك بني إسرائيل في جرم اسلافهم الذين قتلوا الانبياء لمجرد انهم تعاطفوا مع قتلتهم ولم يتبرأوا منهم.

والدليل القرآني الدال على ذلك قوله تعالى: *{الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}*.

وبذلك “نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هناك شبه إجماع بين المسلمين شيعة وسنة على حقيقة أن الامام علي كان على حق وأن معاوية كان على باطل، عدا بعض اتباع الوهابية الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وآله بقرن الشيطان”.

والمتمثلة حاليًا بأتباع الوهابية الذي خرج من نجد.

ويجري حالياً تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل في تونس،

وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح،

وبطولة الفنان السوري لجين إسماعيل الذي يؤدي شخصية “معاوية بن أبي سفيان”،

والفنان أيمن زيدان بشخصية “عثمان بن عفان”، والفنان إياد نصار بشخصية “الإمام علي بن أبي طالب”.

بينما تجسد الفنانة التونسية سهير بن عمارة شخصية “هند بنت عتبة” والدة معاوية، وأسماء جلال بدور “زوجة معاوية”.

إسرائيل تعتبر السعودية أهم حليف لها بالشرق الاوسط وأكثر فهي العصا التي تتكئ عليها اليهود لتنفيذ كل اجندتها في الشرق الاوسط لان التاريخ سجل ان معاوية الملعون انقلب على مولانا علي عليه السلام كما يحدث الان من انقلاب بن سلمان على المسلمين والتطبيع مع اليهود.

كما كانت نهايه هذا الدعي ابن الدعي

معاوية بن ابو سفيان مات على غير ملة الإسلام ( مات كافرا ) فستكون نهايه ابن سلمان باتباع أمريكا والصهاينة وسيكون لنا الشرف نحن اليمنيون في القضاء عليه.

قال موّلانا الإمام الحَسَن (علَيّه السَّلام) لـ لمعاوية "لعنه الله":

*—«… حاشا لله أنّ أقول أنا خيرٌ منّك يا معاوية، فلا خير فيك، فقد بَرَّأني الله مِـن الرذائل كما بَرَّأك الله مِـن الفضائل».

وقد نال أهل اليمن بركة ورضا رسول الله حين نقل ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال *" اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يمننا، فقالوا: وفي نجدنا يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، فقال الناس: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال ابن عمر: أظن أنه قال في المرة الثالثة: الزلازل والفتن هناك: وهناك يطلع قرن الشيطان.*

وأما نحن أهل فنفتخر بأننا أهل الحكمة والايمان ونحن من نصرنا الله.

والعاقبة للمتقين

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