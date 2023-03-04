المقالات

الشعارات لا تحل الازمات..!


حيدر الموسوي ||

 

كثيرا ما نسمع من ان الورقة الاقتصادية ممكن العراق ان يستخدمها مع دول المنبع بخصوص ازمة المياه وعلى وجه الخصوص تركيا وطبعا الاتيان باسم ايران التي نسبة المياه التي تأتي منها لا تشكل سوى ٢٠ بالمائة بحسب الجهات الرسمية لكنها لغرض التوازن في الخطاب الاعلامي لا اكثر ،

عموما هذه الورقة واستخدامها كما يحاول ان ينفخ البعض بها وكانها هي الحل السحري والاتراك والايرانيين يستجدون على ابواب العراق مجرد هراء وقنابل صوتية لا قيمة لها عند تلك الدول ،باختصار بسيط تلك الدول لديها اقتصاديات ومنتج محلي وصناعات متقدمة وتبادل تجاري مع دول اخرى فبالتالي الضرر لن يؤثر الا الشيء الطفيف

على العكس فالعراق سيتضرر اكثر ، لانه من الصعوبة بمكان الاستغناء عن الغاز الايراني الذي يشكل نسبة مهمة من تجهيز الكهرباء في العراق ، اما المنتجات التركية فهي تغزو السوق العراقي لانها رخيصة جدا اذا ما فكر العراق باللجوء الى دول اخرى والكلفة الاعلى والتي ستكون اكثر غلاء في فضلا من ان البضاعة التركية محبذة  لدى العراقيين

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إسرائيل وأمريكا هل ترتكبان حماقة ضد ايران؟
دولة الشيعة تتأهب لمسك زمام العالم 
جبرائيل البنج..!
نتنياهو يقتل، والإعلام السعودي يبرر..!  
هل اقترب زوال اسرائيل؟
جهاد التبين والبصيرة..
مسلسل معاوية بذرة الشيطان
الشعارات لا تحل الازمات..!
والله ، ما منا إلا مقتول شهيد
المهدي ( ع ) يجدد للدين حركته واشراقته
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك