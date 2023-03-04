الشعارات لا تحل الازمات..!

حيدر الموسوي ||

كثيرا ما نسمع من ان الورقة الاقتصادية ممكن العراق ان يستخدمها مع دول المنبع بخصوص ازمة المياه وعلى وجه الخصوص تركيا وطبعا الاتيان باسم ايران التي نسبة المياه التي تأتي منها لا تشكل سوى ٢٠ بالمائة بحسب الجهات الرسمية لكنها لغرض التوازن في الخطاب الاعلامي لا اكثر ،

عموما هذه الورقة واستخدامها كما يحاول ان ينفخ البعض بها وكانها هي الحل السحري والاتراك والايرانيين يستجدون على ابواب العراق مجرد هراء وقنابل صوتية لا قيمة لها عند تلك الدول ،باختصار بسيط تلك الدول لديها اقتصاديات ومنتج محلي وصناعات متقدمة وتبادل تجاري مع دول اخرى فبالتالي الضرر لن يؤثر الا الشيء الطفيف

على العكس فالعراق سيتضرر اكثر ، لانه من الصعوبة بمكان الاستغناء عن الغاز الايراني الذي يشكل نسبة مهمة من تجهيز الكهرباء في العراق ، اما المنتجات التركية فهي تغزو السوق العراقي لانها رخيصة جدا اذا ما فكر العراق باللجوء الى دول اخرى والكلفة الاعلى والتي ستكون اكثر غلاء في فضلا من ان البضاعة التركية محبذة لدى العراقيين

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