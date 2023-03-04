فنطازيا بالاوكراني !

باقر الجبوري ||

حكومة يقودها مهرج يهودي لايستحي من عرض ( مؤخرته ) في الاعلام !

هذا المهرج يعترف بعمالته لامريكا ويعترف بتحويل بلده ساحة لمعركة حلف الناتو مع روسيا!

الاقسى على الشعب الاوكراني المغلوب على أمره ان حلف ( الناتو ) اصلا لايعترف باوكرانيا ويرفض انظمامها للحلف ويقول لهم ( المطي يموت بكروته ) !!

امريكا والناتوا يساعدهم بمئات الملايين من الدولارات لكن اوكرانيا لن ولم تستلم سنتاً واحدا منها !

فامريكا تقبض الاموال وتحولها لصالح شركات صناعة السلاح في امريكا لتصنع لهم السلاح وتورده الى أوكرانيا !

يعني المستفيد الوحيد هو شركات صناعة السلاح في امريكا !

وامريكا نفسها لم تشارك في تلك الحرب بل انعا اكتفت بمطالبة اليهود في كل دول العالم بإن يهبوا للدفاع عن اوكرانيا !!

قلنا اليهود ولم نقل غيرهم !

لكن اسرائيل لم ترسل ولا اسرائيلي واحد بل ارسلت بدلا عن ذلك ( مسلمون ) يحملون فكر الجواحش ( الدو..اعش ) على اختلاف قومياتهم واعراقهم من القوقاز والعرب والافارقة والاوربيون !

ذهبوا ليدافعوا عن اكرانيا باوامر من السيد الاكبر اسرائيل !

مع ان أسرائيل التي ارسلتهم الى أوكرانيا كانت ولازالت تحتل ومنذ اكثر من ( ٨٠ ) ثمانون عاماً دولة عربية واسلامية عي فلسطين وغاصمتعا القدس التي يقولون انعا ( أولى القبلتين وثاني الحرمين )!!

المدافعين عن هذا النكرة وحكومته ومن يدفعه للحرب اناس بلا عقل وبلا عقيدة وبلا مبدأ !

ولهذا فهم خاسرون في هذه الخرب إن طالت وإن قصرت !

وعلى طاري ( الوعي قائد )

أقول ... اذا كان القائد ( مطي ) اجلكم الله !

فلا وعي له !

فكيف يقودهم مطي وبلا وعي ويريدون الانتصار !

تحياتي لكم ...

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