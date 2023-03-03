المقالات

ازمة السكن..!


حيدر الموسوي ||

 

استمعت يوم امس لتصريحات السيد وزير الاسكان والاعمار بنكين ريكاني Bangen Rekani

لا أشك بمهنية الرجل ولكن على مايبدو هناك تحديات كبيرة وليست سهلة

نبدأ من قصة توزيع الاراضي هذه القضية تحديدا فيها تعقيد ودأبت كل الحكومات المتعاقبة في برامجها انها ستخفف من حدة ازمة السكن عن طريق توزيع قطع الاراضي وللاسف كل الحكومات لم تتمكن من الايفاء بوعودها واخرها كان مشروع داري الذي كان كلام شعبوي

وقبلها عبد المهدي ايضا والذي ايضا لم ينفذ

لكن تجربة بسماية كانت هي الاصح وكانت تجربة ممتازة وعلى الطريق الصحيح في حل ازمة السكن بمعنى ان توزيع الاراضي في المناطق النائية لا قيمة لها لاسباب كثيرة

قد يكون البناء العمودي مكلف كونه يحتاج الى بنى تحتية والقطاع الحكومي غير قادر على اتمام هكذا مشاريع

وحينما يتم تحويله الى استثماري الطبقات الوسطى والفقيرة وما دونها يقينا غير قادرة على تكاليف تلك الوحدات جراء ازمة السكن الحادة وقلة المعروض والطلب المتزايد على العقار جراء زيادة النمو السكاني وكثرة الانشطارات والزيجات وغيرها

الحلول المطلوبة انه يجب اعادة مقترح مشروع قانون البنى التحتية الى النور مرة اخرى وان يعطى النفط مقابل البناء والاتفاق مع حملة واسعة لتشييد مجمعات سكنية ودور واطئة الكلفة خارج المدن

كما هو الحال في تجربة الاقليم من شأنها تخفيف الضغط على المراكز وفتح مدن اخرى في الاطراف وان كانت هذه الحلول لم تكن انية لكنها ستراتيجية في حل ازمة السكن

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السفياني..والفن
الحراك المهدوي يتوشح بالزي السياسي
أهذا دين أم طين يا عرب؟!
صور بالابيض والاسود لثلاث عقود مضت_ح 2
العراق لم يكن جزء من الصراعات بل فرضت عليه  
لا تغفلوا الغربال..!!
1300 لو 1500 لو ولكن..!
النخبة المؤمنة ومهامها
لماذا معاوية الآن ؟
صحافة المواطن ..إعلام بديل لايخضع للرقابة.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك