البلد الطيّب ..

مازن الولائي ||

سارة قررت عائلتها أن تكمل دراستها الجامعية في تركيا، بعد أن كثرت المشاكل في جامعات بلدها وهم عندهم تلك المادة والحالة الإقتصادية المستريحة، وبدأت الإجراءات تأخذ مجراها، فاطمة ابنت عمها وابنة المعلم الخلوق الذي ينتظر قرار التقاعد عن خدمة وشوط طويل تنقّل فيه في مناطق الجنوب حيث المدارس الطينية الطيبون أهلها، إلى أماكن كثيرة كلها شكلت تراكمية أخلاقية وأصبح عنوان للمعلم الملتزم والمهني الذي مرارا استدعته مديرة الأمن بعد تقارير ترد أنه يدرس مواد خارج المقرر، هو الآخر قرر أن يخرج ابنته وزوجته الى خارج البلد لإكمال الدراسة، وفعلا صار يريد الخطوة الأولى! فجمعته مع اخيه جلسة ود جمعت العائلتين وبدأ النقاش أن سارة اخترنا لها تركيا وقد حجزت لها شقة في مجمع فيه كثير من المعارف وأبناء البلد! قال وكيف تأمن عليها في غربة وبلد بعيد وهي شابة والحياة كل شيء فيها!؟ قال هذا فيما سبق الآن الأمور تغيرت وكل شيء متوفر لديها أو أوفره لها، نظر المعلم إلى زوجته وأبنته متعجبا من تفكير أخيه وهو يسلم ابنته الجميلة إلى بلد فيه ما فيه من المخاطر! انتهت الجلسة ورجع المعلم مستغربا، فقالت فاطمة أبي أراك حزنت كثيرا لهذا الخبر قال أي والله بنيتي طريقة تفكير عمك مخيفة، قالت وأنت إلى أي بلد ستبعثني وأمي؟! قال نحن وامك متفقون على ذهابكم إلى إيران حيث أكملت بنت الحاج هادي جامعتها بكل إحترام وامان وسمعت أنها تنوي الرجوع لإكمال الدكتوراء والكل يعرف عائلة الحاج هادي وسمعته الراقية والمشعة بالأخلاق قالت البنت وانا موافقة واشكر الله تعالى على اختيارك لي هذا البلد، فرح الأب عندما رأى ابنته تفكر على طريقته، وفعلا ذهب هو زوجته وولدهم إلى إيران وهناك بدأت الإجراءات، وبعد إكمال المطلوب قرر الذهاب إلى كرمان، لزيارة قبر عزيز على ذلك المعلم الذي يوما جمعه مع صاحب هذا القبر، وكانت من أروع الرحلات إلى كرمان حيث شاهدوا ذلك الجلال والبهاء والجمال التي تحط رحالها عند ضريح من عرف طريق الله سبحانه وتعالى..

ومضى أول العام والبنت ترسل لأهلها حلقات الدرس سواء في الجامعة أو في الحوزة التي قررت الدخول لها، وكيف أنها انتخبت تلقي شعرا بحق كل صاحب مناسبة وأخذت تعتاد على لبس الجادور بطريقة جميلة لتقترب ملامحها من الكثير من الصديقات معها، بل وأصبحت بعد فترة تدقن اللغة الفارسية.. وفي نفس الجهة ابنت عمها سارة ترسل ما يجري في الجامعة وفي حدائقها وحجم السفور ومكشافات الرأس واللبس المثير والحفلات حتى بدأت تنزل عند الكثير من رغبات تلك الجامعة ومحيطها الغربي نوعا ما! حتى بلغت مرحلة خلع الحجاب مع اعتراض أهلها لكن اقنعتهم بدأ الأمر يؤثر علي في الجامعة..

وهكذا هي التربة الصالحة للبذار مرة تختارها مالحة سرعان ما تقتل أجمل الزهور قبل تفتحها، ومرة أرض تتدارك حتى النقص الحاصل داخل البذور وتعيد لها الحياة، والسبب من بيده قرار الزراعة أين وعلى أي أرض! متناسي الأرض الطيبة ( وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ) الأعراف ٥٨ ..

وحسبك بعد عودة فاطمة وسارة ما هي النتائج على مستوى المجتمع وعلى مستوى الأسرة التي ستوكل إلى كل واحدة منهن!؟

v القصة هي أحد أنواع الفن الذي يؤكد عليه القائد الولي الخامنائي المفدى، لما لها من تأثير وسحر آخاذ على روح وقلب الإنسان وهي أحد

ــــــــــــــــــــ