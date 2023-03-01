المقالات

آذار.. زلازل بلا أمطار..!

66 2023-03-01

حمزة مصطفى  ||

 

في موروثنا الشعبي يصنف آذار بأنه شهر الزلازل والامطار. لا اعرف ان كان السجع في متوالية آذارـ امطار تغلب مجازيا على حقيقة جغرافية مناخية لا علاقة لها لا بجناس ولا طباق بقدر ماتدخل في عملية توليد الأمثال كجزء من تقاليد الشعوب. مع ذلك فإن الثابت مناخيا أن شهر آذار في العراق هو من بين الشهور التي يهطل فيها المطر بغزارة إيام كان المطريهطل بغزارة. وهذا ربما ماجعل مخيلة شاعرنا الخالد بدر شاكر السياب  مطرية  حين يشبه المطر بغابات النخيل التي  تشبه "ساعة السحر" عيون من تغزل بهن وهن كثر, وكلهن " عوبات" لأنهن يحتجن شعر السياب لا السياب. وقد وصل الأمر بأبي غيلان أن يحسد ديوانه الذي يتنقل بين العذارى "ياليتني أصبحت ديواني .. أختال من صدر الى ثاني", بينما يتقلب هو ساهرا مسهدا في ليله الطويل الذي يجثم على صدره كليل امرئ القيس الشبيه بموج البحر "وليل كموج البحر أرخى سدوله", أو ليل حمدية صالح التي ضيعت " بالعرب صوبين" وهي تبحث عن "الولف" الضائع الذي  لاينفع معه " اجلبنك يليلي ١٢ تجليبة.. تنام المسعدة وتكول مدري بيه".

أبشرك لم تعد المسعدة تنام بعد إنحباس المطر من اول تشرين حتى أواخر نيسان مع أن موروثنا الشعبي أطلق وصفا لنيسان بوصفه "مغرق الجدسان".  و" الجدسان" هي البيادر ومفردها بيدر عندما كانت تتطابق حسابات الحقل وحسابات البيدر. كانت الحنطة حنطة والشعير شعير قبل ان يشح المطر والماء معا حيث يجف دجلة  وينحسر الفرات ووتحول  الاهوار التي " تنومست" بها اليونسكو كجزء من التراث العالمي الى أرض جدباء تشكو جواميسها اسماكها وتنوح اسماكها على جواميسها. ولأن الزلازل وماترتب عليها من كوارث شغلتنا هذه الأيام  بحيث  " لا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار" ونحن نتابع بهلع أخبار العالم الهولندي وصاحبه  العراقي على أمل الخلاص من كابوس الرعب اليومي. وحيث إننا دخلنا آذار فمازالت التوقعات على أشدها مع أن الزلازل التي على مقياس ريختر بأكثر من 7 درجات وقعت خلال شهر شباط. أما الأمطار التي كانت أهم سماته عراقيا فلا مؤشرات على هطولها بغزارة خلال آذار, ولا " جدسان" سوف تغرق في نيسان. الزلازل التي اخفق المنجمون في التنبؤ بها ونجح العلماء في توقعها باغتت حتى قسطنين جورجيو وساعته "الخامسة والعشرين" بعد أن فقدت الأرانب حاسة التوقع إذ وقعت  في عز شهر شباط الناقص يومين والذي كل مجده أن " البزازين" التي تفرح في "عزا أهلها" تقيم اعراسها غير عابئة بتصريحات أردوغان وهو يتفقد المنازل المنهارة باكيا على من فقد من ناس كانوا امس قبل الزلزال الرهيب يعيشون هادئين، هانئين، فرحين بما اتاهم الله من نعمه التي لا تعد. وبين هذا وذاك يبقى السؤال .. هل الزلازل غضب إلهي بسبب سلوك البشر ام غضب الطبيعة؟  وهل للسبب نفسه؟  قبل الإجابة ثمة من يسأل وهو على حق  ماهو ذنب الأطفال فيما يفعله الكبار حتى يعاقبهم الله؟ سؤال يطرحه المشككون الذين يجدون في أحداث من هذا النوع فرصتهم للوصول إلى ما يعتقدون من يقين يخالف سنن الكون. كما يطرح هذا السؤال بسطاء القوم ممن يرون ان أداء الطقوس الدينية من صيام وصلاة وحج وزكاة يمكن أن يكون مقايضة مع الله سبحانه وتعالى حتى لا يحصل لهم مكروه. الحسابات ليست هكذا مع انها تبقى وجهات نظر قد تخطئ وقد تصيب. الزلازل التي وقعت والتي قد تقع تحتمل الغضبين معا. غضب الخالق الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وغضب الطبيعة التي جار عليها الانسان الى الحد الذي لم تعد تطيقه. فالكوكب الذي نعيش عليه  يحمل على كاهله ٨ مليارات من البشر لم يعد قادرا على اطعامهم وتوفير سبل امانهم بعد أن فرطوا هم بما آتاهم الله من نعمة. ليس هذا فقط فإن الإنسان الذي جار على الطبيعة ظاهرا بات يجول عليها باطنا بحيث حولها حقل تجارب لماربه الخطيرة ومنها تفجير قنابله بمن فيها النووية,وصواريخه العابرة العابثة, فضلاعن العبث  في البحار والمحيطات مما جعل توازنها يختل فتحركت الصفائح وأسودت الصحائف  ولم يعد يشغلنا سوى سؤال واحد..هل نحن على خط الزلازل؟ 

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأنتفاضة الشعبانية؛ بلورة الفكرة وبذرة الثورة
شاهدي..!
الترف السياسي والفكري 
المربي القدوة..!
الانتفاضة الشعبانية قُتلت مرتين..!
آذار.. زلازل بلا أمطار..!
النبي إبراهيم "ع" ومؤتمر البرلمانات العربي
الفرق بين الرجل والمرأة /٢٠...
ضرورة الاهتمام بثقافة الشباب
علينا سداد الدين..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ر. ح. ن : احسنت كنت مراقبا ومازلت لبعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تمجد الطاغية المقبور واتباعه من الثلة المجرمة... ولا ...
الموضوع :
الاولى بكم : محاربة المحتوى البعثي السافل والصدامي الهابط
d8awssccf : الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح للعراق باقامة ما يسميه رئيس الوزراء (بالعلاقات المتوازنة ) مع كافة الاطراف ...
الموضوع :
السوداني لوزير الخارجية الأميركي: العراق يسعى إلى علاقات متوازنة
حيدر تكليف شهيد العلوي : اللهم عجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ايو هيثم : وفقكم الله احسنتم النشر ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
سيدحسن العوادي : اللهم صل على محمد وال محمد ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
ضحى كاظم محمد : اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقضي حاجتي وفك كربي ووفقني في أمور حياتي واخرتي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد موسوي : بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ابو محمد : احسنت سر ياوزير الداخلية ولاتهتم لاي صوت نشاز فما تقوم به خطوة مهمة جدا ومحل احترام وتقدير ...
الموضوع :
رسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم…بخصوص ملاحقة أدوات المحتوى الهابط …
إم نور : التطرف والتعصب الديني والسياسات المستبدة مشاريع ومصالح الدول الذاتية. مزقت شعوب المنطقة وهجرتها من ديارها لتعاني البؤس ...
الموضوع :
الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
فيسبوك