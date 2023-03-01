التومان احرجني..!

مازن الولائي ||

يقول شخص سمعت بأن التومان الإيراني قد وصل سعر تصريفه مقابل المائة ( ١٠٠ ) دولار أمريكي يقرب من ستة مليون تومان، ففرحت لذلك وقلت لزوجتي سأذهب للتصريف بعض ما عندي لأنها فرصة لا تعوض! حتى في سفرتنا القادمة لإيران نصرف ونشري ما نريد!

دخلت على صيرفة مكتظة نوعا ما وفيها خلق كثيرة، قلت بصوت عالي لأن العامل أعرفه استعجل لي بالتصريف لأن { التومان وقع بالقاضية! } قال نعم لكن عليك بالدور وعندما يأتي تسلسلك بخدمتك! جاء وجلس وإذا بشخص خمسيني ذا وجه بهي وعليه علامة الوقار والهدوء في يديه مسبحة من طين تربة الحسين عليه السلام ألفت له وقال كم ألمني كلامك وعندما قال تلك الكلمة نزلت دمعة على وجهه الصافي وشيبته الوقورة! يقول أنظر للذي قال "سقط التومان بالقاضية" أصيب بالصدمة والخجل وهو يرى الدموع والحرقة في وجه ووجنات الخمسيني! رد عليه لماذا يا حاج؟! قال؛ هل أنت شيعي!؟

قال: نعم!

قال؛ محال أنت شيعي! ولو كنت كذلك يبدو أنك لم تقرأ زيارة عاشوراء! وهنا أنتبه الجميع لما يتحدث به الخمسيني ذي الشيبة الرائعة والمحيا الجميل! قال يا حبيبي هناك مقطع وضعه المعصومين عليهم السلام في زيارة عاشوراء يجعلك ويجعلني والإيراني واللبناني والسوري واليمني وكل من عرف الحسين عليه السلام وعشقه أخوة! قال: يا حاج ما هذا المقطع الذي ارعبتني به؟! قال عندما نزور الحسين عليه السلام نقول له 《 يا أبا عبد الله انا سلم لمن سالكم وحرب لمن حاربكم 》 كيف تفرح بسقوط تومان يمثل "القوة الإقتصادية" التي تحارب به الاستكبار والsssهيونية العالمية وغدر الإعراب الاجلاف المطبعين! تفرح لأن تومانهم ضعف والسبب أمريكا التي تحاصر الثورة الإسلامية منذ عام ٧٩ والشعب الإيراني كله ومنه الشيعي يتحمل هذا لأجل العقيدة والتشيع ودفعوا ثمن أرواح من أبناء شعبهم في كل دولة وقفت إيران معها لأجل أن لا تسقط بيد الإر.هاب والتكفير.يي,,ن، فهل نسيت الحاج قا.سم سلي|ماني الذي اصر على نحر نفسه على أرض العراق كي لا تهدم المقدسات ولا تستباح بنتك وبنتي وزوجتك وزوجتي! هنا الجميع طأطأ رأسه يا حاج كلامك مؤلم ونحن كأننا ليسوا شيعة على ما تفضلت به!

رد قال؛ أنا والله ما أشريت حاجة لها في السوق إنتاج إيراني إلا واخذتها وحرمت دخول مثل بضاعة بني sعود وكل دول التطبيع لأن شراء حاجات ومبيعات دول التطبيع هو رفد السلاح الذي يقتل به اليمن والعراق وسوريا ونيجيريا وغيرهم!

قال: يا حاج أنا استغفر الله من غفلتي واتوب للحسين عليه السلام الذي سأزوره ببصيرة وفهم ما كنت اعرفه لولا هذا الدرس!

قال أحدهم اللهم أجعل التومان دولار الشرق الأوسط بحق روح الحسين الطاهرة عليه السلام .. وصلى الباقين على النبي وشكروا الشيبة وهو يقطر جميل البيان والتبيين وكثير منهم أخذوا رقمه مطالبين منه التواصل..

كتابة ونقل مثل هكذا وقائع

وقصص هي أحد أنواع التبيين الذي يؤكد عليه القائد الولي الخامنائي المفدى، لما لها من تأثير وسحر آخاذ على روح وقلب الإنسان وهي أحد وأهم أنواع جهاد التبيين..

جهاد التبيين واجب علينا جميعا

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