المواطنة..!

حسن عبد الهادي العكيلي ||

هي الانتماء إلى مجتمع واحد يضمه بشكل عام رابط اجتماعي وسياسي وثقافي موحد في دولة معينة.

المواطن الفعال:

هو الفرد الذي يقوم بالمشاركة في رفع مستوى مجتمعه الحضاري عن طريق العمل الرسمي الذي ينتمي إليه أو العمل التطوعي.

يعني الموظف اوالمكلف بخدمة الي گاعد ومصفط وما يشتغل الا لمصلحته الشخصية ومنفعته الذاتية هو خائن وسارق ولا يقبل منه أي تبرير كونه مؤتمن ومتعاقد على تقديم الخدمة العامة مقابل مرتب محدد بضوابط.

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