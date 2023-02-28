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المعلم..عطاء لن ينتهي


التربوي السيد محمد الطالقاني ||

 

تعتبر مهنة التعليم من المهن السامية والرفيعة والعظيمة، حيث يقدم المعلم لطلابه أهم ما يمكن أن يحصلوا عليه في حياتهم، ألا وهو العلم والاخلاق, فيعلمهم العلم النافع الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويقوم بتربيتهم على القيم الإنسانية والأخلاقية السامية، ويكسبهم ثقافة حب الوطن والفداء والتضحية من أجله، ويعلمهم معنى العزّة والكرامة؛ ويغرس في قلوبهم مبادئ الصدق والأمانة والوفاء والإخلاص.

لذا فان فضل المعلم على الأمة كبير، فهو الذي يبني جيلًا صاعدًا متكاملًا قادرًا على صنع وطن أفضل وأجمل, ويُنِير طريق الأمة , ويبني الأجيال الصاعدة والعقول الفذّة.

ان المعلم يبذل الجهد العظيم والعطاء المتواصل اللامحدود؛ في سبيل بناء أجيال واعية تقود البلد إلى برِّ الأمان، فهو كالشمع الذي يحترق من أجل أن يضيء طريق الأجيال.

ان اصحاب المسيرة التربوية  من الشرفاء واهل الغيرة يعانون اليوم من بعض القوانين والامور التي تشرع ولا تخدم المسيرة التربوية بسبب المحاصصات الحزبية, لذا فان على الحكومة التي تنادي بالاصلاح  ان تنصف  من علمها وارشدها, فان الامة التي لاتحترم معلمها لاقيمة لها.

 

 

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