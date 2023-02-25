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من علمكم خلط الاوراق ؟!

77 2023-02-25

زيد الحسن ||

 

بلسان عربي فصيح ، وبلهجة حنونة ذات طابع حزين ، وبنكهة محب محترق الفؤاد ، وبنبرة كلها عزيمة وشكيمة ، وبهتاف عالِ ذو صدى ، وبعطر المرجلة والشجاعة قالها لنا السيد  واخلف الوعد ، هذه كلمات متقاعد وهو يصف خيبته بعد سماعه اخر المكرمات من الحكومة .

بعد ان عقدت الامال على خطاب السيد رئيس الوزراء حول زيادة رواتب المتقاعدين ، وذكر فيها ان المتقاعدين يعانون شظف العيش ، ويجب انصافهم ، واصبح هذا الحديث املاً للمتقاعدين وينتظرون سماع الاخبار عنه بفارغ الصبر ، واطلقت الحكومة رزمة المكرمات حول هذا الموضوع ، وبعد ان انتهى سرد ( الفقرات ) جميعهاً ، تبين انها تتحدث عن موضوع اخر ، لا دخل للمتقاعدين فيه ، وان تم ذكر المتقاعدين ،لكن الموضوع لايعنيهم من حيث الموضوع ، وهنا اصيب جميع المتقاعدين بصدمة كبيرة ، حتى ان احدهم قال ( هذا حديث السيد الواضح فكيف لو كان حديث غير الواضح ؟.

سؤال ؟ كيف ان المكرمات هذه لادخل للمتقاعدين فيها ؟، نعم اجيبك على سؤالك ؛ الفقرة الاولى تقول ؛ تهيئة معاملة الموظف قبل ستة اشهر من احالته على التقاعد ، هذا توجيه للدوائر على حسن تنظيم عملهم وليس فيه مكرمة للمتقاعد ،

ثانياً تجهيز هوية المتقاعد قبل شهر من خروجه من الخدمة ، وهذا ايضاً توجيه لتحسين عمل الدوائر ، وباقي الفقرات جميعها مجرد توجيهات من ( رب ) العمل الى موظفيه ، وليست مكرمات او تحسين مستوى عيش المتقاعدين .

وحتى اكون منصفا ، المتقاعدين يتنازلون عن ( الخمسة والعشرون ) بالمائة الخصم من بطاقة التذاكر للسفر ، اكراما منهم للكرم الكبير الذي نالته مشاعرهم ، وتركنا السفر للسياسي وللاحزاب ، فلا حاجة للمتقاعد بسفرة سنوية فيها هذا ( البذخ ) الكبير و ( الهدر ) في ميزانية البلد .

وخبر اخر يكاد يكون مضحكاً ، تم تجهيز متنزه للمتقاعدين في احدى المحافظات ، ويحكم ماذا تفعلون ؟، هل اعتقدتم انكم فعلا ارباب على هذه الشريحة الجليلة ، هل تسخرون من الشيبة البيضاء التي هي السبب في بقاء النقاء والصفاء بالمجتمع ، ان اعتقدتم انكم محسنون فهذه كارثة ، وان كنتم مصرين على هدم احلامهم فالكارثة ادهى واكبر ، يكفيكم التنظير والتهليل ، واحب ان ابشركم ان الصفة الرسمية التي يطلقها عامة الشعب على الطبقة السياسية ( انهم سراق ) وهذا بحد ذاته موجع جداً .

قبل ان انتهي من قولي هذا نطالب براتبنا التقاعدي الذي قد سرق منا قبل فترة على يد احد السراق المتهمين بسرقة القرن ، وقد اعترف هو بلسانه بسرقة راتب شهر من جميع المتقاعدين ، واما زيادة رواتب المتقاعدين فنحن نعلم متى سوف تتكرمون بها ، ونشكر كل من علمكم خلط الاوراق وشيطنة الامور ، ويبقى المتقاعد هو مصباح كل بيت وهو المعلم والمرشد والمثقف وهذه التسميات تكفي .

 

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