من التاريخ الاسلامي (إسلام إبن تيمية الأموي)

باقر الجبوري ||
حكم .. كل الذين يخرجون عن طاعة وبيعة الخلفاء ( الراشدون ) يحكم عليهم بالكفر والردة بحجة ان ( ان الخارج على إمام زمانه كافر ) !!
العقاب .. اقامة الحد !
شيء عادي ..!!
لكن الشيء الغير عادي !!
هو أن يحكم على الذين خرجوا على خلافة الامام علي عليه السلام ونقضوا بيعته وقاتلوه وشتموه من على المنابر لاكثر من ( ٧٠ ) عام !
ان يحكم عليهم بانهم ( اجتهدوا في الدين ) !!
فان أصابوا فلهم اجران !
وان لم يصيبوا فلم أجر واحد !!
مع ملاحظة ( ان على اهالي وذوي ( المسلمين ) الذين قتلوا نتيجة ذلك الخلاف العقائدي ونتيجة هذا الخطأ ( الفقهي ) ان يراجعوا مؤسسة الشهداء ليتم اعتبارهم شهداء أسوة باقرانهم شهداء ( ثورة تشرين ) وبأثر رجعي من سنة ( ١٠ ) بعد الهجرة ولغاية كتابة هذا المنشور!!
الحقيقة ان الكثير من علماء الإسلام ( خجل ) من الاعتراف أو طرح موضوع صحة امامة وخلافة الامام علي عليه السلام منذ وفاة النبي الأكرم ( صل الله عليه واله وسلم ) ولغاية اليوم!!
فالاعتراف بها وبصحتها يثبت ( كفر ) و( ردة ) كل من خالفه او خرج على ولايته !
مسألة عجيبة !!
الم يكن علي خليفة المسلمين !
الم يكن علي من الراشدين !
الم يكن علي من المبشرين بالجنة !
الم يكن علي زوج فاطمة الزهراء !
الم يقل فيه رسول الله في وقعة الخندق ( لأسلمن الراية غداً لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله !
الم يقل له رسول الله ( اما تحب ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لانبي من بعدي!
تعساً لكم ولتاريخكم النتن !
تاريخ أسود يجمتع على كذبة ان ( فلان ) كان مع رسول الله في الغار مع انه يخالف نص القران ( ثاني أثنين إذ هما في الغار ) !
تاريخ اسود يجتمع على ان الاية ( عبس وتولى أن جائه الاعمى ) قد نزلت في النبي الامي القريشي الذي مدحه الله بنفسه في كتابه الكريم بقوله ( وانك لعلى خلق عظيم ) !
لكنهم يختلفون في تفسير الاية ( انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) !
فهل نزلت في ( علي ) ام في غيره !
وهل هي خاصة أم عامة !
وما هو المعنى المراد في كلمة ( الولاية )!
أهي المحبة أم الولاية ( باصغر صورها ) ام ماذا تعني !!
وكذا أغلب التفسيرات لاغلب الايات التي نزلت في حق علي عليه الاسلام فنجد الاختلاف في تفسيرها وتأويلها !!
نعم .. فهذا هو التاريخ الاسلامي الأموي يا اعزائي !
ولا أدري أأضحك أم أبكي !
فبعد مضي اكثر من عشرون عاماً من مرافقة ومصاحبة النبي ( صل الله عليه واله ) عاد الناس ( جهلة ) في امور دينهم فلا قران يتقفون عليه ولا سنة تجمعهم في صلاة ولاصوم ولاحتى تاريخ مشترك يتفقون عليه !
نعم ..فالملك عقيم ولو نازعتني فيه لاخذت الذي فيه عيناك ( فتوى واجازة بالقتل )!
تاريخ يروي لنا ان الناس ( المسلمون ) في الشام لما سمعوا باغتيال الامام علي عليه السلام في المسجد واثناء الصلاة !!
تعجبوا وأستغربوا !!
فهل كان علي وهو خليفة المسلمين وزوج البتول وابو الفحول وابن عم الرسول وووالخ !
هل كان علي يصلي !!
ولا عجب !!
زبدة الحديث .. السقيفة كانت وستبقى أكبر انقلاب على الرسول والرسالة وهي سبب بلاء الامة الى يوم يبعثون !
ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ...
تحياتي ..
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