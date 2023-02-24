من التاريخ الاسلامي (إسلام إبن تيمية الأموي)

باقر الجبوري ||

حكم .. كل الذين يخرجون عن طاعة وبيعة الخلفاء ( الراشدون ) يحكم عليهم بالكفر والردة بحجة ان ( ان الخارج على إمام زمانه كافر ) !!

العقاب .. اقامة الحد !

شيء عادي ..!!

لكن الشيء الغير عادي !!

هو أن يحكم على الذين خرجوا على خلافة الامام علي عليه السلام ونقضوا بيعته وقاتلوه وشتموه من على المنابر لاكثر من ( ٧٠ ) عام !

ان يحكم عليهم بانهم ( اجتهدوا في الدين ) !!

فان أصابوا فلهم اجران !

وان لم يصيبوا فلم أجر واحد !!

مع ملاحظة ( ان على اهالي وذوي ( المسلمين ) الذين قتلوا نتيجة ذلك الخلاف العقائدي ونتيجة هذا الخطأ ( الفقهي ) ان يراجعوا مؤسسة الشهداء ليتم اعتبارهم شهداء أسوة باقرانهم شهداء ( ثورة تشرين ) وبأثر رجعي من سنة ( ١٠ ) بعد الهجرة ولغاية كتابة هذا المنشور!!

الحقيقة ان الكثير من علماء الإسلام ( خجل ) من الاعتراف أو طرح موضوع صحة امامة وخلافة الامام علي عليه السلام منذ وفاة النبي الأكرم ( صل الله عليه واله وسلم ) ولغاية اليوم!!

فالاعتراف بها وبصحتها يثبت ( كفر ) و( ردة ) كل من خالفه او خرج على ولايته !

مسألة عجيبة !!

الم يكن علي خليفة المسلمين !

الم يكن علي من الراشدين !

الم يكن علي من المبشرين بالجنة !

الم يكن علي زوج فاطمة الزهراء !

الم يقل فيه رسول الله في وقعة الخندق ( لأسلمن الراية غداً لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله !

الم يقل له رسول الله ( اما تحب ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لانبي من بعدي!

تعساً لكم ولتاريخكم النتن !

تاريخ أسود يجمتع على كذبة ان ( فلان ) كان مع رسول الله في الغار مع انه يخالف نص القران ( ثاني أثنين إذ هما في الغار ) !

تاريخ اسود يجتمع على ان الاية ( عبس وتولى أن جائه الاعمى ) قد نزلت في النبي الامي القريشي الذي مدحه الله بنفسه في كتابه الكريم بقوله ( وانك لعلى خلق عظيم ) !

لكنهم يختلفون في تفسير الاية ( انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) !

فهل نزلت في ( علي ) ام في غيره !

وهل هي خاصة أم عامة !

وما هو المعنى المراد في كلمة ( الولاية )!

أهي المحبة أم الولاية ( باصغر صورها ) ام ماذا تعني !!

وكذا أغلب التفسيرات لاغلب الايات التي نزلت في حق علي عليه الاسلام فنجد الاختلاف في تفسيرها وتأويلها !!

نعم .. فهذا هو التاريخ الاسلامي الأموي يا اعزائي !

ولا أدري أأضحك أم أبكي !

فبعد مضي اكثر من عشرون عاماً من مرافقة ومصاحبة النبي ( صل الله عليه واله ) عاد الناس ( جهلة ) في امور دينهم فلا قران يتقفون عليه ولا سنة تجمعهم في صلاة ولاصوم ولاحتى تاريخ مشترك يتفقون عليه !

نعم ..فالملك عقيم ولو نازعتني فيه لاخذت الذي فيه عيناك ( فتوى واجازة بالقتل )!

تاريخ يروي لنا ان الناس ( المسلمون ) في الشام لما سمعوا باغتيال الامام علي عليه السلام في المسجد واثناء الصلاة !!

تعجبوا وأستغربوا !!

فهل كان علي وهو خليفة المسلمين وزوج البتول وابو الفحول وابن عم الرسول وووالخ !

هل كان علي يصلي !!

ولا عجب !!

زبدة الحديث .. السقيفة كانت وستبقى أكبر انقلاب على الرسول والرسالة وهي سبب بلاء الامة الى يوم يبعثون !

ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ...

تحياتي ..

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