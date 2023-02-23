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ماء ( بشوش)..!


مجيد الكفائي ||

 

ياايها الناس من حكومة ومسؤولين ورقابة ماءكم الذي يضخ عبر انابيب الاسالة غير صالح للشرب بل حتى لغسل الايدي والصحون

، انه ماء آجن وآسن ولا يصلح لشرب الحيوانات ، رائحته النتنة ازكمت انوفنا قبل ان تتسبب لنا الامراض المختلفة حمى مالطة والتفؤيد والامراض المعوية المختلفة، اين الكلور والشب، اين الرقابة الصحية، اين المسؤولين هل زار احدكم مجمعا للماء، هل سأل احد من اين تشرب هذه الناس ،  انتم قد تشربون ماء معدنيا ولكن ماذنب اطفالنا ماذنب شيوخنا واصحاب الامراض المزمنة ، ماذنب اي موطن يشرب ماءً لا يشربه حتى ( البشوش والبطوط) ، مشكلة الكهرباء ليس لها حل امنا بالله  ، مشكلة الماء متى تحل ، لقد وصل السيل الزبى وكفى ، كفى فسادًا وكفى استخفافًا بحياة الانسان، الطرق المحطمة والتراب الذي يحجب الرؤية وتطاير الانقاض و( علاكات النايلون ) والاكياس في الشوارع وفيضانات قطرات غيث تصل الى المنازل وتغمر الارصفة  كل هذا صبرنا عليه، اما ان تشرب ماء ولا تدري اتموت بعد ذلك ام يتم اسعافك بالطواريء  (في حالة وجود ممرض لانه على الاغلب لا يوجد احد)  هذا ما لا احد يرضاه( لا رب العالمين ولا الحاكمين )

بأسم حقوق الانسان  وباسم الانسانية وباسم الاسلام والرحمة انقذونا من الماء ( الجايف ، الخايس )  دعوة لرئيس الوزراء لزيارة مجمعات الماء في كل العراق والوقوف على ما لا يسره بالتأكيد.

 

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