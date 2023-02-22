ابن سلمان بين الاصلاح ومعاوية المباح  ..

منهل عبد الأمير المرشدي ||

إصبع على الجرح

مع استبشارنا خيرا بحضور الأشقاء الخلاجنة الى بصرة الخير والعطاء وما سمعنا ورأينا من ثناء ومديح وسعادة طاغية على لسان حال الضيوف بعد ادراكهم ان ما كانوا يسمعوه عن العراق من اقتتال طائفي ماهو الا زيف وكذب ونفاق لأرباب الأجندة السياسية المحلية والأقليمية . فاعلنوا سعادتهم وفرحهم ولعبوا وغنوا ورقصوا وتنعموا ودارك يا الأخضر .

في ظل كل تلك الأجواء الطيبة تنبري اموال آل سعود التي دمرّت اليمن واحرقت سوريا وقتلت آلاف الشباب في العراق وحاصرت الأشقاء في لبنان وقمعت انتفاضة شعب البحرين تأتي تلك الأموال السعودية لأمير الانفتاح والإصلاح محمد بن سلمان لتصب الزيت على النار في اسوأ استغلال للدراما التلفزيونية بإطار من الزيف والحقد الطائفي حيث أنفقت 100 مليون دولار لإنتاج مسلسل ( معاوية بن ابي سفيان ) معاوية وليس غير معاويىة هذا الذي إتفقت اراء العقلاء من كبار علماء اهل السنة والجماعة قبل علماء الشيعة على فسقه وفجوره ونفاقه وما قام به من تدمّير لوحدة المسلمين وقلبه نظام الخلافة الى مملكة للفجور استمرت من بعده طوال الحكم الأموي وما تلاه في الخلافة العباسية .

لا ادري ماذا سيقولون في المسلسل للناس عن معاوية الذي ألبسوه رداء ابيض وعمة بيضاء عسى ان يخففوا من سواد وجهه القبيح في الدنيا والآخرة .

هل سيذكرون حقائق التأريخ المتفق عليه ان معاوية هو ابن هند آكلة الأكباد ذات الراية الحمراء في خيمة الدعارة السفيانية ؟ هل سيذكرون دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله عليه ( مااشبع الله بطن معاوية ) فكان مريضا بالجوع الدائم يأكل حتى يتعب ليعود ويأكل حت.

هل سيقولون ان اميرهم معاوية اجتهد فأخطأ فخرج على إمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وقاتله في صفين ثم اجتهد واخطأ فقتل الإمام الحسن بالسم كما اجتهد وأخطأ وقتل مالك الأشتر وقبله عمار بن ياسر ليثبت إنه على رأس الفئة الباغية ؟ هل سيقولون انه إجتهد وأخطأ فقتل ٣٠ الف مسلم فى الحرمين. ى مات على هذا الحال ؟ هل سيقولون انه اجتهد واخطأ بتوليته لإبنه الفاسق يزيد من بعده بالقوة وما قام به يزيد من قتل الإمام الحسين عليه السلام وال بيت المصطفى وسبي حرم الرسول (ص) لست ادري اي وجه قبيح يصر على الظهور به هؤلاء الزنادقة الذين يحكمون نجد والحجاز على المذهب الوهابي الضال .

المشكلة ان امير المنشار محمد بن سلمان يدعي (الإنفتاح) والحرية والتحضر من خلال فتح الملاهي ومحلات الدعارة وقاعات القمار في الأراضي المقدسة ومن باب آخر يصر على التطرف الأعمى والحقد الأعمى ليبث الفتنة والفرقة بين المسلمين .

ماذا سيقول ابن سلمان لمن رحب به وعربد له من ساسة العراق وزعماء العراق والقومجية الذين حاولوا ايجاد فرصة الى اللقاء العروبي تحت مظلة العروبة الخضراء ولم تنفعهم لا دارك يا الأخضر ولا حتى ملعب الأحلام في عالم الأوهام فأنقلب السحر على الساحر وانكشف الغطاء الذي ما كان يوما على كل ذي عقل مستورا.

ما نأمله ونتمناه ونرجوه من اخواننا علماء اهل السنة في العراق قبل غيرهم ان يكون لهم كلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليستنكروا ما تعتزم به السعودية على عرض مسلسل معاوية بن ابي سفيان في شهر رمضان المبارك على قناة mbc فقول الحق امانة يعنق المؤتمن وفي وأد الفتنة أجر عظيم وهو ذاته ما نرجوه ونـأمله من مؤسسة الأزهر في مصر فأن سكوتهم وتغليسهم يعني انهم ليسوا بعلماء او رجال دين إنما موظفين من الدرجة الثالثة لا اكثر ولا أقل والله بصير بالعباد .

بقي ان نختم لمن يشاء ان يبصر بما قاله ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ مخاطبا ﺍﻹﻣﺎﻡ الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام حيث قال له . "ﻳﺎ ﺣﺴﻦ ﺃﻧﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻚ " ! فتسائل اﻹﻣﺎﻡ قائلا : "ﻭﻛﻴﻒ ﺫﺍﻙ ﻳﺎ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ ؟" ﻘﺎﻝ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ : "ﻷﻥّ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻲّ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻴﻚ" .

ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ الحسن "عليه السلام" : " ﻫﻴﻬﺎﺕ، ﻟﺸﺮّ ﻣﺎ ﻋﻠﻮﺕ ﻳﺎ ﺑﻦ ﺁﻛﻠﺔ ﺍﻷﻛﺒﺎﺩ، ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻴﻚ ﺭﺟﻼﻥ : ﺑﻴﻦ ﻣﻄﻴﻊ ﻭﻣﻜﺮﻩ، ﻓﺎﻟﻄﺎﺋﻊ ﻟﻚ ﻋﺎﺹ ﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺣﺎﺷﺎ ﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﻧﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻚ ﻷﻧّﻚ ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻚ، ﻓﺈﻥّ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺑﺮّﺃﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺫﺍﺋﻞ ﻛﻤﺎ ﺑﺮﺃﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ

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