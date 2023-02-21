أيعقل ذلك ! لا .. لا .. لاتتعجبوا !!

باقر الجبوري ||

فمن المفارقات العجيبة ان هذا ( التاريخ المزيف ) الذي كتبه اناس كانوا يصلون خلف الرسول صل الله عليه واله وسلم ( خمس صلوات ) واجبة ( الصبح والضهر والعصر والمغرب والعشاء حسب زعمهم ) يوميا ولاكثر من ( ٢٠ ) عاما منها ( ١٠ ) اعوام بعد الهجرة !

لاتعجب ان هؤلاء ومع ذلك كله فلم يتفقوا على حقيقة كيفية صلاة النبي الاكرم !!

هل كان يجمع في صلاة الظهرين والعشائين أم لا !!

احدهم قال ان كلمة ( آمين ) بعد قراءة سورة الفاتحة هي من سنن الصلاة الواجبة ؟

واخر قال انها مستحبة تبطل الصلاة لمن قال بوجوبها فيها ( ههههه ) !!

فمن نصدق ! وهل يعقل انهم لم يتفقوا على الاصح حينما كان الرسول يصلي بهم !

وأحدهم قال ان التكتف بالصلاة كان في زمن الرسول صل الله عليه واله مع ان الاخرون قالوا انها ( سنة ) قد سنها الخليفة الثاني بعد ان دخل عليه جماعة من الفرس فاستحسنها وجعلها من الصلاة ( يعني ان الخليفة الثاني ياخذ سنته من الفرس هههههه )!

ومع ذلك فقد اختلفوا فيها ونسبوها للرسول فقال احدهم انها تاتي بوضع اليمنى على اليسرى وقال اخر انها تاتي بوضع اليسرى على اليمنى ثم اختلفوا في موضعها فقال احدهم انها فوق ( الصرة ) وقال اخر انها تحتها وكانها ( الضربة المحرمة في الملاكمة ) !!

عجيب ... اما كان الاولى ان تثبتوا أولا ان التكتف واجب بالصلاة او انها بدعة ثم تختلفوا على كيفيتها بعد ذلك !!

الاعحب انهم يعتبرون ان ذكر الامام ( علي عليه السلام ) المستحب في الاذآن الذي هو ( مستحب في نفسه ) يعتبروه كفرا وزندقة وتحريف للدين لكنهم يبيحون تغيير افعال الصلاة او اتيان امور اخرى بصيغة الواجب فيها !!

ناهيك عن زواج المتعة وما جرى عليها من تحريف مع انها مذكورة في كتاب الله وسنة رسوله الكريم !

فاحدهم كتب انها موجودة بالقران وانها سنة كانت في زمن النبوة والخليفة الاول واستمرت لمنتصف خلافة الخليفة الثاني الذي حرمها بعد ذلك !!

وقال اخرون انها ليست في القران وانها زنى ولادليل عليها !!

حتى خرج علينا اخرون فقالوا ان الخليفة الثاني هو من قد حرمها بسبب المفسدة التي فيها ( يعني أنه كان اعلم من الله الذي سنها في القران ) وكذلك اعلم من الرسول الذي راى الصحابة الاوائل وهم يعملون بها ولم ينهاهم عنها ( ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلائك هم الكافرون . الظالمون . الفاسقون ) !

ولعل التاريخ يزخر بامثال هذه البدع التي تم من خلالها الانقلاب على الاسلام بتحريف تاويل القران واسباب نزول اياته أولا وتغيير السنة النبوية الشريفة ثانياً والتي عمل بها محمد وال محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام !

نعم يا اعزائي هذه هي الحقيقة !

وتعجبون بعد ذلك ان يكون اغلب من عاش معهم الرسول صل الله عليه واله من اهله والمقربين قد ( حُكم ) عليهم بالكفر وانهم مخلدون في نار جهنم من قبل بعض الصحابة الذين نقلوا لنا التاريخ الذي زيفه بني امية ومن سار على خطاهم !

فلا تتعجبوا من ذلك !

فالتاريخ أسود أذا كتبه الخونة والمتآمرين !

ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم .

تحياتي ..

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