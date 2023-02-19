المقالات

ترشيق الدولة حل اضطراري


حيدر الموسوي ||

 

كثير من المؤسسات الحكومية لاجدوى من وجودها بما ان البلد معتمد بشكل كلي على الاستيراد

هذه المؤسسات والوزارات مجرد اسقاط فرض وحسب النظام المؤسساتي الذي يصلح لستينيات القرن الماضي

هيكلة الدولة ومؤسساتها اهم نقطة لبناء اقتصاد حقيقي

والا من اللامنطقي استمرار ظاهرة الترهل الوظيفي وانتفاخ الدولة بالبطالة المقعنة ومن دون وجود اي انتاج حقيقي

نفقات ورواتب موظفي الدولة ستكون بحدود ٦٢ ترليون في الموازنة المزمع التصويت عليها هذه اكبر مصيبة تحل بالاقتصاد العراقي

اشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات وايجاد فرص عمل للعاطلين عبر بوابة القطاع الخاص مع اقرار قانون ضمان اجتماعي او حتى تقاعد للعاملين بالقطاع الخاص ينهي ظاهرة البحث عن الوظيفة في القطاع الحكومي من اجل السرقة او التقاعد حسب تفكير المتقدمين للوظيفة في القطاع الحكومي

مالذي تقدمه مثلا وزارات الصناعة او التجارة او الاتصالات وغيرها

يجب ترشيق الدولة وتقليص ودمج كل مؤسساتها والغاء الكثير من المواقع تدريجيا

 

ألواح طينية، حيدر الموسوي، القطاع الخاص

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الهوية الشيعية الوطنية: عناصرها وإلزاماتها
أعلام العرب تابع للأنظمة الفاشيستية
ترشيق الدولة حل اضطراري
الامام الخميني  وامريكا
طرق ودروب..أياك اعني واسمعي يا جاره..!
تمويل الفاسدين..!
العروج الى الله . .!
العلامات الرجبية لظهور القائم
أهوار جنوب ( كنز  إحفيظ)* المنهوب..!
زلزال في بيتي ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 396.83
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.78
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك