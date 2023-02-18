هل المال اعز من الولد ؟ الجزء الثالث والأخير..

هادي خيري الكريني ||

الترتيب الرباني للابتلاء

بشيء الخوف والجوع

خوف

جوع

ونقص من الأموال

والانفس

والثمرات

وورد ضياع الأموال قبل الانفس

وهذا شرح مفصل لأهل العلم بتفسير الآية القرآنية

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [سورة البقرة:155، 156]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يقول الله -تبارك وتعالى- في هذه السورة الكريمة (سورة البقرة): وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [سورة البقرة:155، 156] ولنبلونكم، ولنختبرنكم بشيء يسير من الخوف ومن الجوع، وبنقص من الأموال بتعسر الحصول عليها، أو بذهابها، أو بذهاب بعضها، وكذلك الأنفس بالموت، أو بالشهادة والقتل في سبيل الله، وبنقص من ثمرات النخيل والأعناب والحبوب والثمار بقلة ناتجها، أو بوقوع الآفات فيها والجوائح التي تُذهب الثمرة بكليتها.

وكذلك أيضًا ما يقع من سائر ألوان الآفات في الأنفس والأبدان، وفي الأموال والأولاد، وغير ذلك وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ على هذه الأوصاب والعِلل والأدواء بما يُفرحهم ويسرهم من حُسن العاقبة، والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة.

يؤخذ من هذه الآية أن هذا الابتلاء وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أمر واقع لا محالة وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فهذه اللام تدل على توكيد الكلام وتقويته، وهي مشعرة بالقسم، والله لنبلونكم، فهذا أمر لابد من وقوعه وحصوله.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ [سورة البقرة:214].

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ [سورة التوبة:16] وكذلك أيضًا في سائر الآيات التي جاء فيها تقرير هذا المعنى وتأكيده؛ ولهذا قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في قوله -تبارك وتعالى: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا [سورة الأحزاب:22] لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله، أشاروا بذلك باسم الإشارة هذا إلى الابتلاء الذي وعدهم الله به[1].

ففهموا عن الله -تبارك وتعالى- هذا المعنى هذا المعنى واستقر في نفوسهم، فلما رأوا الابتلاء واقعًا كان ذلك جوابهم، فكان سببًا للإيمان والإيقان والتسليم وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا [سورة الأحزاب:22] بخلاف المنافقين الذين تضعضعوا وتزعزعوا وشكوا وارتابوا؛ فإنهم قالوا في وقعة الأحزاب: مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا [سورة الأحزاب:12] وعود لا حقيقة لها.

ويؤخذ من هذه الآية: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ "بشيء" فهو شيء يسير، فالابتلاء للتمحيص ورفع الدرجات، وليس للإهلاك، فالله -تبارك وتعالى- يبتلي عبده المؤمن ليُمحصه، ليُنقيه، ليرفعه، ليُطهره، لا ليُهلكه، فإذا وقع بالعبد الابتلاء فينبغي ألا يجزع، وألا يسوء ظنه بربه -تبارك وتعالى- وإنما يعلم أن الله ساق له ذلك من أجل أن يرفعه وأن ينفعه قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا [سورة التوبة:51].

وقال ﷺ: عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير خير لنا، لم يقل علينا، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وليس ذلك إلا للمؤمن[2].

فهذه حقيقة الابتلاء، وقد جاء ما يدل على أن الله -تبارك وتعالى- قد يجعل للعبد منزلة عنده عالية في الجنة لا يبلغها بعمله بصلاته بصيامه بصدقته ونحو ذلك، لكنه يُرفع إليها بابتلاء يسوقه الله إليه، فلو علم العبد هذا واستيقنه لاستبشر وفرح ولم يجزع ولم يتسخط.

وهكذا تأمل قوله: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ قدم ذلك وأخبر عنه ووعد به ليكون توطئة وتمهيدًا للنفوس؛ من أجل أن تتلقى الابتلاء، وقد تهيأت له واستعدت فهي تنتظره؛ لأن الله أخبر عنه قبل الوقوع، أخبر عنه قبل حصوله.وهكذا في قوله -تبارك وتعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ نبلونكم، لما كان الابتلاء هو الاختبار فذلك يحصل به التمييز، لو كانت حياة أهل الإيمان دائمًا على السراء وفي حال من النِعم المُتتابعة والرغد في العيش، والعافية في الأبدان لاختلط الطيب بالخبيث، ولم تميز المؤمن من المنافق، ولكن حينما تقع الابتلاءات هنا يتميز الناس، يتميز بذلك الأخيار من الأشرار، يتميز الأقوياء الثابتون في إيمانهم ويقينهم من غيرهم ممن ليس له إيمان راسخ وثابت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ [سورة الحج:11] على طرف مُتزعزع، إذا أصابه أدنى ابتلاء سقط، وهنا يُعلم فائدة وحكمة الابتلاء.

ولاحظ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ الخوف من الأعداء، الخوف من ألوان المخاوف بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ فهو غير مُحدد، قد تكون مخاوف الإنسان من العدو، قد تكون مخاوفه بسبب آخر، فأسباب المخاوف كثير، فهذا كله من الابتلاء بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ لو ابتلاهم بالخوف كله لكان ذلك سببًا لهلاكهم، ولما استقامت معايشهم، فإن الإنسان الذي يمتلئ قلبه من الخوف، لا يقر له قرار، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، ولا يستطيع أن يعبد ربه، وأن يشتغل بذكره وبطاعته، لكن بشيء من الخوف والجوع.

لو ابتلاهم بالجوع كله لهلكوا، ولكن بشيء من الجوع، ونقص من الأموال، هذه الخسائر التي تقع في التجارات، والمساهمات، والأسهم والبُورصة، وغير ذلك من العقار وغيره، هذا كله يدخل في هذا، وهو أمر لابد منه كالحر والبرد، فكما يُقلب الناس لابد لهم من حر وبرد واعتدال كذلك يقلبون في مثل هذه الابتلاءات، فأرباح التجارات والصعود في الأرباح، وارتفاع نسب هذه وعلوها لا يستمر لابد له من هبوط في المؤشر تتحرك معه بعض القلوب الضعيفة، وهكذا هذه الزروع التي يبذل الناس فيها الأموال يحصل فيها من الآفات، لربما نزل البرد فكان سببًا لهلاك الثمرة إبان نُضجها وقطافها، ولربما وقع فيها أنواع أخرى من الآفات التي تُضعفها وتُقلل ناتجها.

فكل هذا يبتلي الله به عباده، الدواب، البهائم تمرض تموت، لا يكون لها نتاج، كل هذا من العوارض التي يُبتلى الناس بها عن علم وحكمة، وقد تكون عقوبة لهم، بما كسبت أيديهم، ومثل هذه الأشياء التي تصيب الإنسان إن كانت متولدة من معصيته فهي عقوبة، وما كان متولدًا من طاعة فهو تمحيص وابتلاء، وما لم يكن متولدًا من هذين فيُنظر إلى حال العبد الغالب عليه الصلاح فيُرجى أن يكون هذا من باب الابتلاء، أو الغالب عليه الشر والفساد والمعصية والانحراف والعتو على الله، فيكون ذلك من العقوبة المُعجلة، ناتج عن المعصية، إنسان عمل معصية فأُصيب بسببها بمرض يتعلق بهذه المعصية، فهذا عقوبة معجلة، يشرب الخمر أو يُدخن أو نحو ذلك، فأُصيب بعلة وداء يتعلق بهذا النوع من التعاطي، سرطان في الرئة -نسأل الله العافية- أو البلعوم، أو الفم، فهذا عقوبة معجلة فيما يبدوا، قد يحج ويمرض، فهذا ابتلاء وتمحيص ورفعة للدرجات هذا متولد من الطاعة، فإن لم يكن متولدًا من هذين نُظر إلى حال العبد ما هو الغالب عليه؟

ومن هذا يتبين الترتيب الإلهي. !

اذا ابتليت بخوف فلا قيمة لاي شيء ولا هناء ولا رغد وهو أصعب بلاء يجعلك تتخلى عن ابنك وصاحبتك وفصيلتك التي تاويك وأعظم هول وخوف هو يوم القيامة المرضع تتخلا عن رضيعها لهول الموقف !

ثم ابتلاء الجوع وهو عظيم جدا أن يتعرض الإنسان الجوع ولقد قالت العرب الجوع كافر وهو أشد انواع الفقر أن تنام جامع وقال الإمام علي عليه السلام لو كان الفقر رجل لقتلته

الابتلاء الثالث هو نقص المال للمال سلطان وهيبة وفقدانه ابتلاء شديد على المرء وشعور لا يوصف ولقد قالت العرب المال وطن ونقص المال هو إنسان بلا وطن !

ابتلاء نقص الأنفس وأهم نقص هو فقدان الولد وأعظم ما يصاب به الإنسان بعد الخوف والجوع ونقص المال هو فقدان الولد ثم فقدان الأحبة.

الابتلاء الاخير هو نقص الثمرات ويشمل الزرع والنخيل وكل ما ينبت ومثير وهو الابتلاء الاخير وهو عظيم جدا لا يعرف قيمته الا الذي ملكه وفقده .

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