تعظيم السافلين !!

باقر الجبوري ||

أعتقد ان حكاية موسى ابن جعفر وحتى الامام المهدي وكل من سبقهم من المعصومين ( عليهم السلام ) مع سلاطين الجور وكتاب التاريخ المزور كلها كانت حكاية واحدة !

النهج واحد مع اختلاف الشخوص !

فلم يكن هارون ( اللارشيد ) او غيره من قتلة الائمة المعصومين عليهم السلام ليحصلوا على هذا الصيت الواسع والاسماء والاوصاف الرنانة والتاريخ العظيم والزاخر بالبطولات و( العنتريات ) والمآثر المزيفة التي صنعها وزورها لهم ( اصخاب الاقلام المأجورة ) من حواشي وبطانات سلاطين الجور ومن لاعقي صحونهم !!

أقول .. ماكان ليكون لهؤلاء السلاطين كل هذا التبجيل والتعظيم لو لم يقتلوا ( موسى ابن جعفر ) او ابائه أو ابنائه من المعصومين ( عليهم السلام ) !!!

الموضوع ليس كما روى البعض عن هارون في قوله ( الملك عقيم ولو نازعتني فيه لاخذت الذي فيه عيناك ) !!

فليس هذا هو السبب يا اعزائي !!!

المؤامرة كانت اكبر من عقل هارون العباسي او من سبقه من الاموييون او ما خلفته هاتان العصابتان من مذاهب متأسلمة وتكفيرية ستمثل توجهاتهم بعد مئات السنين !!!

المقصود با( الاكبر ) من هارون وغيره في هذا المحل هم من كانوا يخططون وقبل اكثر من (٥٠٠ ) عام من ولادة النبي الاكرم محمد ( صل الله عليه واله ) لاحباط الرسالة الاحمدية والتخطيط لاغتياله ولما كانوا يعلمون انهم لم يحبطوه ولن يقتلوه ( لانه مؤيد ومسدد في كتبهم ) فقد قرروا ومن حينها ( تجنيد ) من يستطيع ( اختراق ) الاسلام والانقلاب عليه من الداخل !!

فكانت السقيفة !!

ومن بعدها عصرة الباب !!

ومن بعدها مؤامرة الخوارج !!

ثم محاولة اغتيال الحسن (ع) وسط المعركة ضد معاوية حتى نجاح عملية الاغتيال الثانية بواسطة ( المجندة الاموية ) جعدة بنت الاشعث !

حتى وصلنا الى مؤامرة الطف وما تبعها !!

وإمام يتبعه إمام واغتيال يتبعه سم وذبح وتهجير حتى يفرج الله عن المعصوم المخلص !!

وخلف كل هذه الاحداث ستجد ان اليهود كان لهم السبق في التوجيه والتخطيط والمشورة لحكام الجور لكل تلك الاحداث الدامية !!

وحتى الساعة لم تنتهي المعركة !!

فالقوم ابناء القوم !!

والحكاية نفس الحكاية !

اليهود يحكمون ويخططون !!

والوهابية والمتأسلمين ينفذون فيقتلون ويذبحون ويهجرون !

وسيستمر المسلسل حتى يقوم اخرهم ( السفياني ) ( متنصرا في عنقه الصليب )

يعني عربي عميل للغرب !!!

سيقوم وسيقاتل ويقتل ويحتل ( الكور الخمس ) ثم يصل للعراق ويهجم على الكوفة !

فيبدأ حينها العد العكسي !

حتى يهزم ولامحالة أن يهزم !

أهل البيت (عليهم السلام ) أمة ما عاداها بيت الا خرب وما عادها كلب إلا جرب !!!

زبدة المقال !! لماذا تتعجب من شخص يخرج في مظاهرات تشرين فيغني ( أبو گذية طلع .. چا وين ابو عمامة ) ثم يصبح مطرباً مشهورا ويستضاف في برامج لقنوات بعثية فلعل التاريخ سيكتب عنه انه هو محرر مناطق الغربية من الح..شد الشعبي الذي تسبب بتغييب الالاف من الابرياء ( الدواعش )

لاتتعجب فلازالت هي نفس الحكاية !

تحياتي ..

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