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سيدنا معاوية ( كاتب الوحي ) !!


باقر الجبوري ||

 

صرف مئات الملايين من الدولارات الدولارات لتجهيل عقول المجتمع العربي والاسلامي الوهابي بمسلسلات تزور التاريخ لتبيض وجوه شخصيات متأسلمة متعفنة تفننت في طمس أثار النبوة قتل صحابة الرسول وقتل النفس المحترمة ومعاقرة الخمور وهتك المحرمات وإفساد الامة بحجة ان ولي الامر واجب حتى وان زنى او قتل أو ارتكب كل المحرمات من الكبائر مادامت قد اجتمعت عليه الامة !!

هذا الامر لايدخل الا من باب واحد وهو التمهيد لظهور ( السفياني ) او ( اختراع ) شخصية اخرى تحمل نفس الفكر ( الدموي الاموي الوهابي السلفي الراديكالي ) لتقف امام المد الشيعي القادم أو ليكون بالضد من اي معتقد شيعي اسلامي صحيح يسعى لخلاص الامة من الظلم والجور وممالك السوء !!

اعتقد انهم يسعون لتقوية عقائد مجتمعهم بافساد التاريخ وبيان ان الشيعة هم اصحاب معتقد فاسد باتباعهم لعلي ابن ابي طالب وابنائه ( عليهم السلام ) الذي لم يصالح او يجامل معاوية ( كاتب الوحي .. احد العشرة المشرين بالجنة .. من صحابة الرسول .. اول بناة الدولة الاسلامية .. صاحب الفتوحات التاريخية .. الخ )

بمعنى ان الخطاب الموجود في هذا المسلسل يحمل ابعاداً اخرى كان ( المنتجون ) للمسلسل قد اخذوها في الحسبان !!!

واعتقد كذلك انها جائت رداً على المسلسلات والافلام الدينية التي انتجتها الجمهورية الاسلامية لتعريف المجتمع الاسلامي والعالمي بحقيقة الاسلام والمسلمين والتي تبين فيها ملامح الحق من الباطل في التاريخ الاسلامي والذي عمل صاحب عنوان المسلسل ( معاوية ) على طمس حقيقته  عن طريق شراء ذمم واقلام بعض المأجورين ممن يحسبون انفسهم على صحابة الرسول الاكرم صل الله عليه واله !!

وهذ المنهج هو اعادة لكتابة التاريخ بدأً من فلم ( الناصر صلاح الدين ) وسيف الله المسلول ( خالد ابن الوليد ) ووصولا الى مسلسل ( هارون الرشيد ) واخراً وليس اخيراً مسلسل ( معاوية كاتب الوحي )!!

ولن تنتهي الامور عند هذا الحد ..

السؤال من وسط هذه المعركة !!

انت وانا والجميع ... الى أين !!!

ملاحظة .. اذا كان معاوية هو كاتب الوحي فلماذا احتاجت الامة لجمع القران في زمن عثمان !!!

واذا كان معاوية هو كاتب الوحي مع انه لم يدخل الاسلام الا بعد فتح مكة فمن هو الذي كان يكتب ماينزل به الوحي على الرسول الاكرم خلال كل تلك الفترة السابقة يعني فترة حياة النبي صل الله عليه واله في الدعوة السرية وفترة الجهر بالدعوة وفترة حياته بالمدينة وما تخللها من نزول آيات القران بواسطة الوحي !!

على عقولكم العفى ..

تحياتي ..

 

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