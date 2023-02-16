المقالات

دور الائمة الاطهار..


المحامي عبد الحسين الظالمي ||

 

بدءا من الرسول الاكرم صل الله عليه وسلم ومرورا بالامام علي عليه السلام  وفاطمة الزهراء وانتهاءا بالامام الحجة ارواحنا لهم الفداء  تجد ان لكل واحد منهم دور معين ضمن سلسلة اطلق عليها عترة ال بيت النبوه والتي بدورها تشكل حبل الله المتين مع القران والسنة النبوية الشريفة وهما العروة الوثقى .

كل امام من الائمة له دور معين علية ان يقوم به  وهو بذلك بشكل حلقة ضمن سلسلة طولها اربعة عشر حلقة بدءا من الحلقة الاولى وهو الرسول  الاعظم الذي بلغ رسالة السماء  ومن ثم خليفته على الامة  الامام علي الذي امتحن الله به ثبات الامة ومدى قدرتها على التمسك بما جاء به خاتم الانبياء  وما اوصى به ومن ثم الزهراء التي كانت سر الولاية وحلقة وصلها  ثم الحسن الذي مثل دور الخليفة الناصح والحريص على وحدة الامة وكيان وجودها  ثم الحسين الذي مثل ثورة الاصلاح  والتضحية من اجل الدين وسنة الرسول بكل ما يملك ليكون درسا لكل البشرية ثم زين العابدين الذي جسد  الارتباط بالعبادة والدعاء طريقا لتوعية الامة وربطها مع الخالق (دعوة المظلوم على الظالم)  وما اكثرهم في هذه الامة ثم الامام  محمد الباقر الذي سار على نهج ابية ليمهد لمدرسة علمية فقهية تربع على عرشها الامام جعفر الصادق الذي ترك مدرسة عظيمة يشع نورها الى قيام الساعة علما وفقها وسلوكا

ثم الامام الكاظم الذي جسد التضحية والفداء وعدم مهادنة الظالم مهما كلف الثمن حتى ولو عاش العمر مطاردا من بلد الى بلد لينتهي في سجن السندي  ثم الامام الرضا ثامن ائمة الهدى الذي اراد ان يكون  دور الحاكم طريقا لكشف زيف الحكام وكذب ادعائهم  وتجاسرهم على مقدرات الامة وكذا كان دور الامام الجواد الذي اثبت  احقية الولاية لآهل البيت طفلا كان ام كبيرا فهم بحر العلم ومنارة الهدى  وكذا الامام الهادي الذي سار على سيرة ابائه علما وتقوى وسيره ليكون الامام العسكرية حلقة تمهد الطريق لحجة الله على الارض الى قيام الساعة الامام الذي تجسدت به قدرة الله ليبقى اماما للامة الى ان ياذن الله حتى لاتكون للناس حجة على الله وحتى لا تسيح الارض بدون امام حق عادل يتولى امر هذه الامة  يظهر ليعيد ربط الحلقة الاخيرة باولها ويسلم الامانة  عدلا وقسطا ، ومن ينكر ذلك ينكر قدرة الله على فعل كل شىء  وهو القائل للشيء كن فا يكون  فلا عجب ولا غرابة من قدرة الله على ما يشاء  فهو القادر الحكيم الذي يقدر

ويفعل وفق ما يشاء .

هذه الادوار التي شكلت سلسلة مترابطة  كل واحد من حلقاتها لها دور يساعد في ربط السلسلة وفق ما  اراد خالق  الكون والمتحكم بمصيره وكل من يدعي ان هناك تضارب بالمواقف والادوار  فهو واهم وذلك ما نص علية الحديث النبوي ( الحسن والحسين امامان ان قاما او قعدا  ) فالقيام دور والقعود دور وكل واحد منهم حلقة في سلسلة طولها اربعة عشر معصوم وهكذا اراد  الله لهم .

ونحن على اعتاب  ذكرى شهادة باب الحوائج موسى الكاظم علية السلام الذي عاشر ثلاث خلفاء عباسين ثم التحق بالرفيق الاعلى شهيدا في زمن الخليفة الرابع هارون الرشيد ذلك التعيس الذي تحمل وزر سجن الامام الكاظم وتسبب في شهادته وهو  في سجنه ليكون عارا ولعنة تلاحقه الى يوم الدين فاين هارون الخليفة صاحب المقولة الشهيرة وهو يخاطب السحاب ( اين ما تمطرين يأتيني خراجك )  اين هو من الشموخ الحقيقي للامام موسى الكاظم الذي تتحول بغداد يوم شهادته الى لوحة وفاء لذلك الدور الرباني الذي قام به الامام  عليه السلام

تلك اللوحة البالغة بالتعبير ( سجين يحيى النفوس بعد مرور عشرات من القرون  وخليفة ليس له سوى الويل والثبور ) . ها هو الامام موسى ابن جعفر يحكم بغداد من مرقده الشريفة  ولسان الحال يقول اين الطغاة واين الملوك  واين الجبابرة ؟

مما يجري بعد كل  هذه القرون من الزمن .  ولسان الحال يقول فهل من معتبر ؟.

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عندما يكون السجن سببا للحرية
سيدنا معاوية ( كاتب الوحي ) !!
دور الائمة الاطهار..
العصمة في مطامير اللا رشيد..
اذا سلمت من عيد ما يجيها من بعيد..!
إفراط باكستاني وتفريط عراقي
عندما يتكلم الجسر ينهض الزحف الكاظمي..!
الامام الكاظم (ع) بين واقعية السياسة ومنهجها
من المصادر السنية فقط: هارون العباسي سجن الإمام الكاظم
الامام موسى الكاظم في ذكرى شهادته
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.71
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك