السيدة وزير الاتصالات المحترمة

حيدر الموسوي ||
مالذي يجري ؟
بخصوص الانترنت لا نعرف مالذي يحدث حقيقة شركات تاتي وتطرق ابواب الناس تحت اسماء جديدة
الوطنية وسوبر سيل واسماء اخرى وتقول بانه اشتركوا معنا لان كل الشركات الاخرى سيتم قطع خدمة الكابل الضوئي عنها
وبحكم تجربة الكثير من المشتركين وليس دفاعا
اثبتت ايرثلنك انها الافضل فلماذا يتم قطع خدمة الكابل الضوئي عنها ؟ ويجبر المواطن على الاشتراك بشركات اخرى لا يعلم خدماتها ان كانت جيدة او سيئة ولمن عائدية تلك الشركات الجديدة مستثمرين ام حكومية ومن الذي يثبت لنا ان الاشتراك المدعوم والرخيص بالسعر هو افضل من الاشتراك الاقتصادي ؟
نرجو التوضيح من قبل الوزارة
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