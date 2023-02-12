ذكرى الثورة الإسلامية في إيران

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د. علي حكمت شعيب || من ظلمات التسلط والقهر والاستضعاف والنهب للشعب الإيراني من قبل الأمريكي وعبده شاه إيران انبلج منذ ٤٤ عاماً فجر ثورة إسلامية مباركة في إيران قادها الإمام روح الله الخميني (قده): لتمحو بضيائها مغالطات فصل الدين عن الدولة والدين أفيون الشعوب. ولتؤكد أن الإرادة الحرة للشعوب في رفض الظلم والرغبة في الحياة الكريمة لا يمكن أن تقهر. ولتثبت أن الإسلام المحمدي الأصيل هو المحرر والمنقذ والأمل للشعوب في بناء دولة مقتدرة ذات مجتمع صالح يحكمه الدين وتتحقق فيه السعادة بالحياة الطيبة التي يبنيها في الدنيا وينشدها في الآخرة.