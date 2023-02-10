السيد رئيس الوزراء مع التحية (15)..

حسن كريم الراصد ||

قرار تقديم أصحاب المحتوى اللااخلاقي إلى القضاء هي خطوة لإصلاح الذوق العام بعدما تسببت تشرين في إفساد المنظومة الخلقية للمجتمع..

وقد قوبلت هذه الخطوة بارتياح جماهيري يوازي الأرتياح بنزول سعر صرف الدولار. ولكن يجب أن يترافق ذلك مع متابعة شقق الدعارررة وبنايات الرذيلة التي زحفت الى بيوت العوائل في المناطق السكنية والتي تكاثرت ولم تجد صرخات الاهالي من مجيب بعد ان أصبح لهذه المواخير سلطة ونفوذ على بعض أصحاب النفوس الدنيئة في الأجهزة الأمنية..

فمكافحة هذه الآفات في الواقع لهو اهم من مكافحتهم في العالم الافتراضي.. فتوكل على الله وهو حافظك ما دمت بجانب الفضيلة والعفة...

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