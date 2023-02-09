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هي زينب !!


باقر الجبوري ||

 

قيل ماحال من شاهدت قتل أخيها الاكبر باكثر من الف وسبعمائة طعن بسيف او نبل او بضربة رمح ثم شاهدته والقوم يدوسون على صدره بالخيول الاعوجية !!

وقيل ماحال من شاهدت كفيلها وحامي حماها هو مقطع الأعضاء والسهم نابت في عينه !!

وقيل ماحال من حمل اليها الاقمار من ابنائها وابناء اخوتها لخيمتها مجندلين واحداً بعد الاخر !!

وقيل فما حال من من شاهدت من كان بالامس واقفاً امام خيمتها متوعدا الموت بالموت ان تجاسر للوصل الى اطراف خيمتها !!

وقيل فما حال من رأت الاطفال يلتفون حولها والنار تلتهب في اطراف ثيابهم !

وقيل فما حال من اخذت سبية بعد العز والسوط يكوي ضهرها !!

وقيل فما حال من شاهدث رؤوس اخوتها وابناء اخوتها واصحابهم ترفع فوق الاسنة !!

قيل وقيل وقالوا ( كيف رأيتِ صنع الله بكم )!!

فقالت ( ما رايت الا جميلا .. ) !!

نعم .. تلك زينب ( عليها السلام )

كان اهون على يزيد ان يقتل الاف مرة بسيف الحسين ابن علي او ان يضرب بالف ( نعال ) على وجهه قبل ان يسمع هذه الكلمة !!

فهنا .. علم يزيد ان هو من خسر المعركة وليس الحسين عليه السلام وان ( ميل بدر لم يعتدل ) !!!

السلام على زينب

تحياتي ...

 

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