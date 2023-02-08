بين الافراط والتفريط....

حسن كريم الراصد ||

أختلف الناس وكالعادة في العراق في تفسير ظاهرة الزلازل التي أصابت جنوب تركيا وشمال سوريا وما أحدثت من دمار وهدم للبنايات ومقتل الالاف من الأطفال والنساء والشيوخ.. وقد ذهب البعض إلى أن تلك الظواهر الكونية داخلة ضمن غضب السماء على العاصين المذنبين.. في حين ذهب البعض الآخر الى ان ما حدث يتلخص بظاهرة طبيعية نتيجة تفاعلات أتت بها الصدف الفيزيائية ادت لاصطدام في الصفائح لتحدث هذا الدمار بمعزل عن الارادة الآلهية.. وكلا الرأيين فيهما وجهة نظر.

فالأول غفل عن ان ليس كلما ما يصيب الإنسان من ابتلاءات ومصائب هو عقوبة وغضب من السماء على أهل الأرض بل أحيانا تكون هذه الابتلاءات رحمة للصالحين مثلما ان هنالك حافلة ركبها مجموعة من البشر ففيها من شد الرحال يطلب أمرأة بطرق غير شرعية ومنهم من يقصد سرقة مال ومنهم من من ذاهب يكفل أيتام ومنهم زائر لارحام. وفي الطريق أنقلبت الحافلة فهل سيؤخذ كافل الأيتام بجريرة القاصد الزنى؟ وهل سيدخلون النار جميعا ام سيدخلون الجنة جميعا ؟؟ أذن القضية ليست متعلقة بغضب السماء بشكل تام ومباشر..

أما من يقول ان الكارثة حدثت بمعزل عن ارادة السماء ويردها بشكل كلي ومباشر للطبيعة وظروفها الفيزياوية فلعمري كيف يقول ذلك وقد قرأ القرآن الذي صرح بأن ما تسقط من ورقة الا باذنه!! فورقة يابسة تسقط من بين مليارات الأوراق في الخريف لا تسقط الا باذنه وليس بعلمه فقط ويترك زلزال يقتل عشرات الالاف تحت ارادة الطبيعة وتفاعلات القشرة الأرضية...

اذن هنالك أمر بين أمرين نجهله كما أننا نجهل الكثير من فعل السماء ببني البشر ولكنا نعرضها على الصفات الآلهية من عدل ورحمة وحكمة فأن تخالفت معها ضربناها بعرض الحائط. أما الأحاطة التامة بتصرف الله وحكمته مع عباده فذلك ما لم يكن بمتناول احد غير الراسخين بالعلم وأولياء الله الذين لا يعرفهم الا هو...

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