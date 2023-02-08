عاجل : المركزي العراقي يحدد موعد بيع الدولار بسعره الجديد
المقالات

عن "المحتوى الهابط"

40 2023-02-08

حمزة مصطفى ||

 

هل تحتاج البشرية اليوم "بطرانين" أمثال سقراط وإفلاطون وأرسطو والجاحظ والكندي والفارابي وابن خلكان وابن خلدون وابن رشد وتوما الأكويني وغاليلو ونيوتن وليوناردو دافينشي  وسبينوزا وفرانسيس بيكون ودارون "على صكاطه"  وبيتهوفن وايمانويل كانط وهيغل وماركس وشوبنهاور ونيتشه وغوستاف لوبون وماكس فيبر  وبيكاسو و.. ملا عبود الكرخي؟ هل محتوى "المجرشة" كان راقيا مثلا؟ سؤال أترك إجابته لمن يريد؟ وهل بيت المتنبي وهو من هو على صعيد المحتوى الراقي "ما أنصف القوم ضبة ..

وأمه الطرطبة؟ راقيا في ظل عدم وجود وسائل التواصل الاجتماعي ليتحول الى "ترند" لكن الله ستر لأن لم يكن وقتذاك سوى الرواة وما أكثر آفاتهم في نقل مايرو ون؟ وقبل المتنبي وأولاد ضبة ضمن أي محتوى يمكن أن نصف قصيدة النابغة الذبياني في وصف المتجردة زوجة النعمان بن المنذر؟ هل إبتلت "المرة" عندما خرجت من الحمام البسيط آنذاك في الجاهلية حيث لا بانيو ولا جاكوزي وقد سقط النصيف "المنشفة أو الخاولي" من على جسمها فشاهدها النابغة الذي كان ضيفا عندهم فتفجر خياله عن قصيدة يصف بها تلك المرأة لو كان معاشرها عشرين سنة ومنها بيته الشهير"سقط النصيف ولم ترد إسقاطه .. فتناولته وإتقتنا باليد"؟ ماذا لو كان في زمن النابغة والنعمان تويتر هل يشك أحد في أن يتحول هذا البيت الذي يصنف ضمن المحتوى الهابط الى ترند هو الآخر؟

إذا نبشنا في تراثنا سنجد الآف الأمثلة وفي كتب تراثية معتبرة ذات مضامين هابط؟ لست بصدد الدفاع عما بات يسمى "المحتوى الهابط" حتى بتنا نتطير منه وكإنه "نجمة أم ذويل" أو على حد وصف  الشاعر أبو تمام "وخوفوا الناس من دهياء مظلمة ..

 إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب"؟ ما أريد قوله ماذا يتوقع أهل كوكبنا في ظل عدم حاجتهم الى من ذكرت من الأسماء وربما عشرات آخرين غيرهم وفي ظل "نظام التفاهة" على حد وصف المفكر الكندي الان دونو الذي له كتاب بهذا العنوان سوى مضامين على هذا المستوى مما نصنفه في خانة الهبوط؟ الهبوط, أو المضامين والمحتويات الهابطة, ياجماعة الخير, موجودة "من قالوا بلى".

لنترك قالوا بلى ولنأت الى قالوا نعم. جميعنا يتندر بأغنية سعدون الساعدي "صمون عشرة بالف" ونصنفها ضمن المحتوى الهابط؟ هل "منين أجيب إزرار للزيجة هدل" تشبه الأطلال مثلا أو غدا القاك؟ وهل "حبيب أمك متقبل من أحاجيك" التي غناها سعدي الحلي قبل أكثر من نصف قرن ذات محتوى راقي. التفاهة موجودة لكن الفرق بقلة ناقليها "تلك الأيام" على كولة حميد عبد الله وكثرتهم "هذه الأيام" وكما يقول  ابو تمام حميد عبد الله أيضا لا .. حبيب إبن أوس الطائي.

 

ـــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدولار يتراجع والغلاء بقي..!
يا من أرسيتم سفن السلام وأسقيتم شجرة الوحدة
عن "المحتوى الهابط"
تخفيض حكومة السوداني لسعر الدولار..ترحيب وارتياح شعبي وجماهيري
رأُيت الجمال في موقف المحن
النسل.. تقليل وتدليل
"جها د التبيين" واجبٌ لا يستثني أحداّ
الفساد والرؤساء والمفاتيح..!
معسكر الممهدون مرقد زينب الحوراء
ألمجالس الحسينية طريق النقاء والثأر والشهادة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 48.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
فيسبوك