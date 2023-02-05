الهيمنة الامريكية..!

عبد الرحمن المالكي ||

هناك سؤال تقليدي يطرح في الاوساط العلمية والمجالس السياسية والادبية، مفاده: كيف ظلت الولايات المتحدة الامريكية، متربعة على العرش طوال اكثر من ستة عقود؟

وللإجابة عن هذا السؤال، نجده في طيان اقوال وليام كريستول روبرت كاغان، مؤسس مشروع "القرن الامريكي الجديد" في عام 1997م، ويتمثل الهدف من هذا المشروع في تطوير القيادة الامريكية للعالم، حيث يعتقد منظرو المشروع ان القيادة الامريكية جيدة لكل من امريكا والعالم.

لقد جلست الولايات المتحدة الامريكية على العرش الدولي طيلة تلك السنون المنصرمة، اذ ان اضلاع تلك المشروع الرباعي يتكون من: السيطرة على الاقتصاد العالمي، ادامة زخم المجتمع العسكري وتصنيع السلاح، الهيمينة على المؤسسات الشرعية الدولية فضلاً عن منظمات المجتمع المدني، السيطرة على الاعلام العالمي.

عملت الولايات المتحدة الامريكية بهذا المشروع الرباعي للهيمنة على العالم من جميع جوانبه العسكرية منها والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية والتكنولوجية، هذا المد الشامل لكل مفاصل الحياة سيطرت عليه وعملت على استمالته اليها، ووضع المفاتيح في جيبها، ولم يكن لها هدف سوى السيطرة على العالم والهيمنة عليه من خلال رسم سياستها بطريقة استراتيجية، بهدف اضعاف المجتمع الاسلامي و تغيير العادات والقيم الاصيلة، وتغييب المسؤولية وتفكيك المجتمع.

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