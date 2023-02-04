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ثمار الحملة الايمانية..!


باقر الجبوري ||

 

التجاسر على العلماء والاولياء والشهداء .

مع انهم يقرأون قول المعصوم عليه السلام (كذب والله من زعم انه من ولد حلال وهو ياكل لحوم الناس بالغيبة)

طبعاً كلام المعصوم عليه السلام بخصوص غيبة ( الناس ) العاديين فاعتبر ان صاحب الغيبة ( ولد حرام ).

واما مايخص لحوم العلماء فأقل ما قيل عنه ( ان لحومهم مسمومة ).

فلاتتعجب اليوم ياعزيزي حينما تسمع ان جماعة سيحاربون الامام المهدي ( عجل الله تعالى فرجه ) حينما يخرج للعالم !

مع انهم من المحسوبين على الشيعة لمجرد انهم نصبوا عليهم أماماً أو قل ( رباً ) جديداً واعتنقوا ديناً جديداً لاعلاقة له بالتشيع !!

أحدهم او لعله كبيرهم يقول للمعصوم (( ارجع يبن فاطمة فما لنا حاجة بك وبدينك )) !!

عجيب !!

ولماذا العجب !! فهم من الشيعة المرتدين ويعرفون انه المعصوم فيكنونه (( يبن فاطمة )) ومع ذلك يصرحون علناً بانهم غير محتاجين لدينه الذي سيأتي به !!

بالمناسبة اعزائي !! تصريح هذه الجماعة ( ارجع يبن فاطمة ) ليس المقصود منه بالضرورة ان يكون شفوياً وانما قد تكون افعالهم مطابقة لحركة اعداء الامام عج وبالنتيجة تعطيل وتاخير ظهور الامام عج !!

وما اكثرهم في هذا الزمن !

صاحب السفياني !

صاحب البرقع !!

وغيرهم ...

وكل من يقف مع امريكا واتبعها او يتلحس لها هو سفياني وان كان شيعياً معمماً او غير معمم مرجعاً كان او ابن مرجع سياسياً كان او بياع فلافل !!

هذا هو الميزان !!!!

نسأل الله حسن العاقبة ..

 

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