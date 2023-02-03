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مصطلحات لم نكن نسمع بها..!


حيدر الموسوي ||

 

وفاة بلوغر واعتقال المودل وقالت اليوتيوبر وصرحت الفانشيستا . كلها تعود لشخصيات نسوية مغمورة لولا الانفلات والانهيار الاخلاقي على منصات السوشال ميديا

بينما قبيل ظهور العالم الرقمي وتعدد وسائل الميديا وزيادتها

النساء بشكل عام ام فلان حتى لا احد يعرف اسمها ومهما على شأنها تبقى هي امراة لديها حدود وعدم تجاوزها بل وممنوع لانها بالنهاية امراة وهناك ثوابت وتقاليد واعراف والتزامات شرعية وقانونية واخلاقية

اليوم سمعت احد الشباب انه عازف منذ فترة طويلة عن الزواج لانه يريد زوجة تشبه امه ، لا تشبهها شكلا انما مضمونا .

واخر يقول ابحث عن امرأة من الماضي اي على شاكلة النساء السابقات من حيث العفة والحياء .

الحكومة والجهات المعنية مطالبة بايجاد وسائل ردع لهذه الظاهرة الجديدة التي تهدد قيم واخلاق المجتمع والتي اسهمت في تمرد النساء والسلوك الجمعي والانقياد نحو بما يعرف بحرية المراة والعنف ضد النساء وهذه الشعارات التي هي مفردات حق يراد بها باطل لتهديم الاسرة.

 

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