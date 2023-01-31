المقالات

حول فوزنا الكبير ببطولة خليجي 25: إثارة النعرة الشوفينية


سميرة الموسوي ||

 

إستغلال الحدث لإثارة النعرة الشوفينية بين العراق وإيران ؛باطل .

__ الامكانات المادية والبشرية التي توفرت لإنجاح بطولة خليجي 25 كانت تليق بهذه المناسبة الجماهيرية الكبيرة ولا سيما في ظروف عراقية بالغة الدقة والتعقيد ، فمتى ما إحتضنت تلك الامكانات إرادة جادة ومخلصة ومقدِرة لرغبة الشباب المحب لهذا النوع من الرياضة فإن المعطيات ستكون بالغة اللياقة ، وهذا من الناحية الادارية والتنظيمية وتدبير سير إيقاع الاحداث الرياضية بما يتناسب وحجمها الاقليمي والدولي فضلا عن الوطني الذي إستوعب الافواج الشبابية التي حضرت المباراة .

 أما من الناحية الاعلامية فقد توافرت له قنوات تلفزيونية عديدة عبّرت عن الحدث تعبيرا يدعو للإعجاب كما إن بعض  وسائل الاعلام __ عبّرت عن نيات مخطط لها بذكاء شيطانيٍّ مهني بارع ،وهذه النيات ظهرت تباعا كما المبازل التي سرعان ما تتحول الى بيئة تعج بالافاعي والبعوض وزواحف تزيد المياه عكرة وطحالبا .

__ كان ( بعض الاشخاص) ..ونعرفمن هم؟ ،و( بعض الرياضيين) ..ونعرفمن هم؟ ،و( بعض الاعلاميين ) ..ونعرف من هم؟ ،و(بعض السياسيين) ..ونعرف من هم؟ ؛ يضغطون على الاحداث لكي يتوجه سيرها نحو المبازل ،وعندئذ تفوح ،و( فاحت) الروائح العفنة  التي خلطوا موادها بأنفاسهم لكي تزكم الانوف وتضيّق الصدور ،وتشوه الفرحة وتستولد الحدث الرياضي الكبير مواليد بشعة تستنفر المشاعر السلبية بين أطراف بعينها ... كل ما أرادوا إستزراعه في ملاعب خليجي 25سارعوا الى سقيه ب ( أقذر ) ما في الحرب الناعمة التي شنوها على عقول العراقيين وعقول شعب دول المنطقة ولصالح ستراتيجية ( الالهاء) التي حاكتها حكومات دول الاستكبار العالمي ،لقد كان الاعلام المدبب يديم نثر مساميره الرفيعة لكي يملأ القلوب دما وقيحا ، لقد كانوا يؤججون الشوفينية بكل ما يحمل هذا المصطلح من إنحطاط وسفالة في المشاعر البشرية .

والشوفينية هي ( الاعتقاد المغالي والتعصب للوطن والقومية والعنجهية في التعامل مع خلافه،وتعبّر عن غياب رزانة العقل والاستحكام في التحزب لمجموعة ينتمي اليها الشخص والتفاني في التحيز لها : وخاصة عندما يقترن الاعتقاد او التحزب بالحط من شأن جماعات نظيره والتحامل عليها ..)

__ هكذا حلل بعض الشباب الواعين النيات الاعلامية الهابطة المتمرغة بلعابها الموبوء ،فلقد ظهر جليا حقد الطواغيت بإثارة ( شوفينية ) خاصة بالحدث ،( شوفينية عراقية ،وشوفينية إيرانية ، وشوفينية رمادية مشوهة الهوية ) .. لقد أسقط عرب الشيطان الاكبر حقدهم على شكل شوفينية أكثر ظلاما فقالوا أن إيران لا ترضى بالتقارب العربي والتقاء الاشقاء ... ولا ندري ما الذي تحقق للفقير بعد هذا اللقاء ( الاخوي ) .

__ لقد سقط الاعلام الشوفيني وعاد الشباب العراقي يستذكر ما بثوه وهم يضحكون من إعلام الغفلة بإستخفاف .

... وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

 

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كلي أمانة له..
حول فوزنا الكبير ببطولة خليجي 25: إثارة النعرة الشوفينية
شكراً لدماء الشهداء... شكراً لمجلس الوزراء
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الإمام علي عليه السلام ولد عظيما
أمريكا الوضيعة..ّ!
"بالأمل" يتجدّد الأمل وتعود الروح..!
فرح الوهابية بقتل ابناء العرب والمسلمين  
نصيحة لحكومة وقادة الاطار توزن بالذهب..!
الحرب النفسية ومخاطرها
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
فيسبوك