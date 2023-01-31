أمريكا الوضيعة..ّ!

د. علي حكمت شعيب ||

أمريكا تقطع الطريق بين العراق وسوريا في معبر التنف لتقصف أي شاحنة تمر من خلاله إلى سوريا فلبنان محملة بالمواد الغذائية وتؤسس قاعدة عسكرية في جواره تدرّب فيها دواعشها للهجوم على قوافل الشاحنات.

ويتمركز جنودها في شرق الفرات عنوة لينهبوا النفط السوري ويعززوا نزعة الانفصال عن الدولة المركزية عند بعض القوميات السورية ويحرقوا حقول القمح هناك إمعاناً في تجويع الشعب السوري وتمزيق وحدته.

أفعال منافية للقانون الدولي وللعرف تشابه وتزايد على أفعال أصحاب البلطجة وقطع الطرقات وزعران الشوارع.

هذه هي أمريكا المتجردة من القيم الإنسانية التي يقودها منافقون عديمو الأخلاق.

أمريكا عظيمة بطغيانها لكنها وضيعة بأخلاقها.

لا ينبغي لأحد أن يفخر بالانتماء إلى هكذا امبراطورية مستعلية ظالمة طاغية قد بُنيت أركانها على قتل الشعوب ونهب مواردهم.

ألم يأن الأوان لإخراج أمريكا من شرق الفرات.

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