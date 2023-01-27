المقالات

الموازنة في الأرجوحة والشعب ( طلعت روحه )!؟

34 2023-01-27

زيد الحسن ||

 

إبان تشكيل الحكومة الحالية والتصويت عليها في مجلس النواب اعتقدنا ان جميع التفاهمات السياسية قد حسمت حسماً نهائياً ، وخصوصاً تلك المشاكل الكبيرة بين الكتل السياسية ، و بالاخص التفاهمات مع اقليم كوردستان ، فهذا بديهي في عالم السياسة .

الموازنة لهذا العام تشهد فقرات كثيرة تخدم شرائح متعددة من شرائح الشعب العراقي ، وتقريباً هي موازنة مفرحة نوعاً ما ، ومعقود على ناصيتها آمل للكثير من الناس ، ويأتي هذا الامل بعد تصريحات كثيرة من قبل الحكومة على انها ستفعل كذا و كذا بعد اقرار الموازنة ، حتى اصبح الشعب العراقي ينتظرها كما ينتظر الصائم هلال العيد ، وتمضي الايام والاشهر ونسمع بين الفينة والاخرى تصريحات تعلن ان السيدة ( الموازنة ) قد تتاخر بسبب هذه الكتلة السياسية او تلك الكتلة المعترضة على فقرة ما ، ويدخل القنوط بسيفه ليقطع اذرع الامل لدينا .

اقليم كوردستان الذي يشبهه الكثير من الناس بمدينة باريس ، اقليم مكتمل البنى التحتية على اكمل وجه ، مؤسساته رصينة ، مفاصل الحياة في الاقليم مستقرة تماماً ، وزارة صحته متعافية تماماً ، و وزارة تربيته متربية على العز والدلال ، وامنه يحرسه ضباط و جنود ، لاخلل في الاقليم يكدر صفو احد ، بل سعيد الحظ من يصل ربوع الشمال ، ولو اردنا المقارنة بين الاقليم وباقي مدن العراق لكانت المقارنة ظالمة فلا يمكن مقارنة الذهب بالتراب ، وهذا الامر يسعدنا ان جزء من وطننا بحالة جيدة ، ويسعد البعض ايضا من الساسة الذين يعتبرون الاقليم الملاذ الامن لمن ينسلخ عن العملية السياسية ويريد الابتعاد عن طائلة القانون .

سؤال يتبادر الى اذهاننا بعد الخلافات الحادة التي حصلت بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان ، بعد قرارات المحكمة الاتحادية والتي اعتبرتها حكومة الاقليم قرارات مجحفة ولا تلتزم بها ، السؤال هو ماذا يحصل لو امتنع السادة نواب الاحزاب الكوردية عن التصويت على الموازنة ولفترة طويلة ولم يحسم الخلاف ، هل تبقى مصالح الشعب العراقي معطلة الى ان يكون هناك تسوية سياسية ؟ ومهما كانت الاجابة فانها حتماً ستكون اجابة لاتخصنا نحن الشعب العراقي بقدر ما تخص التوافقات السياسية ، فمن غير المنطقي ان يربط زمام قوت الشعب بكتل سياسية هي اصلا تعتاش على الخلافات و الازمات وهي المتهم الاول بصنع الازمات في البلد

الدولار وهرطقات التصريحات من قبل المعنيين بهذا الشأن اخذت منا ما اخذت من استنزاف لحياتنا ولقوت عوائلنا ، وما زلنا بين حبال الموازنة وبين تصريحات القادة لانعرف وجهتنا كشعب ، اصبحت السلطات الثلاث تمارس السلطة فيما بينها ، واصبح السياسي له الحق في تجويع الشعب بحجة او باخرى ، ومازلنا في ارجوحة الموازنة نداعب احلامنا البسيطة ، فهل من معين ؟

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الموازنة في الأرجوحة والشعب ( طلعت روحه )!؟
ضرورة محاكمة البعثيين والصداميين
الاقليمية بؤرة صنعتها بريطانيا في اليمن.
المالك الضعيف والمدير المتمرد.. بغداد واربيل.
من قنبورة التاتا الى دشبول الجكسارة !؟
صراع وعقوبات يفرضها الكبار..!  
امريكا شيطان العصر..!
هل يمكن العيش بلا حب؟!
رسالة مفتوحة الى السيد مسعود بارزاني
حظر حزب البعث قانون أم لوحة على الجدار!؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك