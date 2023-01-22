عوامل نجاح دورة كاس الخليج العربي بدورتها {25}

انبهر العالم كلَه ودول الخليج خاصة بنجاح دورة كاس الخليج {25ْ} التي اقيمت في البصرة يوم 6/1/2023 الى التاسع عشر منه .ما هو السر في نجاح هذا المحفل الرياضي الكبير, وما هي العوامل التي نهضت بنجاحه.

كان على راس الاسباب هو الجماهير العراقية الوفية خاصة اهل البصرة الذين فتحوا ابواب بيوتهم وحسنياتهم ومساجدهم لا خوتهم ابناء المحافظات.

والعامل الثاني الحكومتين المحلية في البصرة المتمثلة بالأخ محافظ البصرة وجميع الدوائر التي يتعلق عملها بتقديم خدمة لنجاح الدورة . ويأتي بعدها مجلس الوزراء وعلى راسهم الاخ رئيس الوزراء المحترم .

العامل الثالث هم قرة العين القوات الامنية بكل فصائلها , كانوا العين الساهرة على امن الضيوف والمواطنين وامن البلد كله متمثلا بالمنشاة الرياضية والفنادق والشوارع التي يتنقل بها الضيوف. والمطاعم وساحات الاحتفال.

ومما يسعد القلب هو شعور جميع الضيوف بالأمن وطيبة اهل البصرة حيث تجولوا في كل شارع وزقاق البصرة زنقه زنقه .. لم تسجل أي حادثة ولا مشادة كلامية . واعلن عن دخول 450 الف مواطن كويتي كما اعلن مدير منفذ سفوان ومئات الالوف من المواطنين من السعودية واليمن وقطر والامارات وعمان . وظهر من خلال تجول الضيوف الخليجين في شوارع العشار والبصرة القديمة حالة من المحبة والايثار والكرم ابهر الزوار الخليجيين الذين عبروا عن سعادتهم ونقلوا في جميع تقاريرهم الصوتية الى الفضائيات الخليجية . من جانب اخر لعب الاعلام الخليجي دورا عظيما كشف فيه عن حقيقة اخلاق اهل البصرة وكرمهم . وابدوا كثيرا اعجابهم بطيبة موائدهم وانواع الاطعمة التي اغدقها الله على البصرة دون سائر بلاد الله الواسعة .

اما الحضور الجماهيري كان مفاجأة لكل العالم وشغف الجمهور العراقي من شماله الى جنوبه كانوا يحضرون ويتفاعلون مع اللعب النظيف واللقطات الجميلة . وسجلت البصرة من خلال شخصياتها موقفا لم يتحقق في أي بلد خليجي وعربي حين فُتحت ابواب المضايف العشائرية واستقبلت الوفود الرسمية والشعبية في وجبات اعجبت الضيوف كما اعلنوا ذلك ..

بقي شيء لا بد ان اقوله كان له دور واضح في نجاح خليجي 25 هو الاعلامي الناجح خالد جاسم صاحب اشهر برنامج في دول الخليج والعراق والعالم العربي { المجلس} لعب هذا الرجل دورا يعادل{ وزارة اعلام } بما قدمه من الوان اعلامية وازاح غيمة الاكاذيب عن العراق والبصرة , كانت مواقفه تعبر عن اخلاقه الرفيعة ولا يسعني ان اشكر الكادر الاعلامي في برنامج المجلس والة جميع الجماهير التي حضرت والتي لم تحضر للبصرة .. لكم كل الخير والمحبة والامتنان . وفقكم الله ورعاكم.

الشيخ عبد الحافظ البغدادي