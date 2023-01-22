دولة المكرمة ..!

حيدر الموسوي ||

لم تتغير الامور هي ذات الافكار السابقة

لم اسمع باي دولة من دول العالم لديها فقرة التكريم بقطع اراض هذا فقط في العراق وهي نفس الحقبة السابقة

والذي لا يحظى بتكريم عليه اللجوء الى العشوائيات ويتجاوز على اراضي الدولة ويقال عنه تجاوز القانون والشرع او يبقى في بدلات الايجار حتى يموت ويترك اسرته بدون مأوى

مصور الريس يلتقط صور حلوة ياخذ كم قطعة ارض

الوزير يداوم ٤ سنوات ياخذ كم قطعة ارض السادة النواب وذوي الدرجات الخاصة قطع وقروض بدون فوائد

منتخب فاز وبالعافية اخذوا قطع اراضي

وابن زبيبة صار عنده خدمة ٢٥ سنة بالدولة وشبر ماعنده يندفن بي لانه ليس من هذه الفئات وكونه مواطن درجة عاشرة ولا يمتلك مؤهلات وخلفية ثقافية مثل بعض الفاتشيستات التي تدير مكاتب عدد من الوزراء

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