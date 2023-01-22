المقالات

دولة المكرمة ..!


حيدر الموسوي ||

 

لم تتغير الامور هي ذات الافكار السابقة

لم اسمع باي دولة من دول العالم لديها فقرة التكريم بقطع اراض هذا فقط في العراق وهي نفس الحقبة السابقة

والذي لا يحظى بتكريم عليه اللجوء الى العشوائيات ويتجاوز على اراضي الدولة ويقال عنه تجاوز القانون والشرع او يبقى في بدلات الايجار حتى يموت ويترك اسرته بدون مأوى

مصور الريس يلتقط صور حلوة ياخذ كم قطعة ارض

الوزير يداوم ٤ سنوات ياخذ كم قطعة ارض السادة النواب وذوي الدرجات الخاصة قطع وقروض بدون فوائد

منتخب فاز وبالعافية اخذوا قطع اراضي

وابن زبيبة صار عنده خدمة ٢٥ سنة بالدولة وشبر ماعنده يندفن بي لانه ليس من هذه الفئات وكونه مواطن درجة عاشرة ولا يمتلك مؤهلات وخلفية ثقافية مثل بعض الفاتشيستات التي تدير مكاتب عدد من الوزراء

 

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خطاب الأرواح فاذكروني أذكركم..
دولة المكرمة ..!
شتان ما بين مكرمة اراضي اللاعبين..ومكرمة اراضي الصحفيين..!
خطاب الأرواح؛ فاذكروني أذكركم..
معيار التفاضل بين العرب والعجم..!
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
كفوا الحديث..!
إلى السيد رئيس مجلس الوزراء..اخاطبك للمرة الأخيرة!
السوداني مظلوم اعلاميا وعلى الاقلام الحرة تبيين الحقائق..
ألحكومة ألمهدوية وطنية أم أغلبية أم ماذا؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 49
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك