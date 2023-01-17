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هي معقدة بما يكفي ؟!

72 2023-01-17

زيد الحسن ||

 

ينتظر الشارع بفارغ الصبر قرارات مجلس الوزراء ، وايضا قرارات مجلس النواب ، لأن الوعود وصلت حد ( النرجسية )، واصبحت الاحلام وردية ، رواتب وبحث عن الفقراء ، وتعديلات تخص غالبية الشعب ، لكن كل الذي يحدث ليس اكثر من ( وعود ) .

غالبية قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم ذات بريق حضاري لكنها لاتنسجم مع ارض الواقع ابداً ، وربما من ناقشها لايعيش في العراق ، او انه يحلم ، الشعب يدور في فلك المجهول ، الرواتب اصبحت تكفي لخمسة ايام ، ومن هو بلا راتب اصبحت المرارة له رفيق ، تصاعد الاسعار مستمر والفضل كل الفضل لتجار العملة ، وبالطبع معروف من هم .

مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي نصت على

1- قيام البنك المركزي العراقي بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية باستخدام نقاط البيع (POS)، وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة ،

2- إلزام جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات وجميع المراكز التي يتم فيها تحصيل المبالغ، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات .

 الى هنا الكلام جميل جداً ، لكن الاهم اين هي الاموال التي يمتلكها الشعب العراقي ليتعامل بهذه المنافذ ؟،

يقولون ان فلان ان اصابه الغنى يفعل امران ، اولهما يتزوج بزوجة ثانية ، والامر الاخر يشتري خنجر او سلاح ، والله انتم على شاكلة ( فلان ) ، تتركون الاهم وتناقشوا الامور الاخرى ، لم نعد نعلم كيف السبيل لايصال صورة واضحة عن وضع هذا الشعب المسكين وهو واقع ضحية بين اياديكم ، ولم نعد نعرف كيف الخلاص من غلطتنا الكبرى في انتخابكم ، ويبدوا انكم لم تستوعبوا الدرس جيداً ، وكيف ان بعد كل دورة انتخابية يعزف الناس اكثر عن الذهاب الى الانتخابات ، لقد فقدتم جمهوركم نهائياً وهذه ملاحظة ارسلها لكم .

ما المغزى الحقيقي الذي يجعل ساستنا تبحر في وادِ بعيد كل البعد عن طموحات الشعب ، ان قلنا بسبب الفساد ، فهناك بلدان كثيرة فيها شبهات فساد لكن الاعمار فيها بلغ القمة ، وان قلنا ان السبب ضغوطات خارجية فهذا الامر يجرنا لكارثة اخرى وكبيرة جدا وهي كارثة الخيانة للشعب ، فعليكم التوضيح ماسبب اصراركم على ارهاق الشعب بهذه الطريقة ؟.

الحياة اصبحت صعبة و معقدة جداً لدى غالبية الشعب العراقي ، عوز وحرمان وقلق ، وخوف من المجهول ، وانتم بقراراتكم اليوم تعقدونها اكثر ، فلا تنسوا ان غالبية شعبكم هم بسطاء القوم ، وان التجار هم فقط ساسة البلد وقادتها .

 

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