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حول إعدام الجاسوس الإيراني


د. علي حكمت شعيب ||

 

بعد إعدام الجاسوس الإيراني لصالح المخابرات البريطانية علي رضا أكبري يتنطح رئيس وزراء بريطانيا الهندي الأصل ريشي سوناك للقول بأن النظام في إيران ظالم وجبان.

وأن الحكام الإيرانيين لا يحترمون حقوق الإنسان عند تعاملهم مع شعبهم.

العجب كل العجب من هذا الرجل المتوهّم بأن بلاده ما زالت إمبراطورية عظمى فيما أنها في الواقع عبد صغير لسيدها الأكبر أمريكا.

إن من أساء التعامل إلى الإنسانية كلها هي دولتكم أنتم أيها المستعمرون الظلمة.

وإن من يجدر بالأحرار إسقاطه هو ذلك النظام العالمي الذي بنيتموه بعد انتصاركم مع حلفائكم في الحرب العالمية الثانية والذي لم يُبقِ شعباً إلا وتسلط عليه ولا دولة إلا ونهب مواردها وآباؤك وأجدادك في الهند شهود على ذلك فعُد إلى أصلك واستنطق التاريخ أيها الجاهل.

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حول إعدام الجاسوس الإيراني
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