المقالات

أحسن القول ..  


ا.د. جهاد كاظم العكيلي ||

 

كَثيرة هي التأملات القرآنية والأحاديث النبوية الإيمانية، وكثيرة هي المواعظ والحِكم والنُصح والإرشاد التي قالها العرب، حتى أصبحت مضربا للأمثال عبر التاريخ،  وهي تُؤشر لنا كل شاردة وواردة حين يختلف الناس او يجتهدوا في وجهات نظرهم حِيال مشاكل الحياة او غيرها.. 

ومع مرور الزمن كَثُرت أقوال ومواعظ الحُكماء والفلاسفة وهم يتعرضون بعقل راجح لكيفية تسيير الحياة وما يكتنفها من تنظيم شؤون الناس وهم في هذا الحال اللسان المُفصح الذين ببيانتهم يتم إدراك المقاصد وغاياتها، ليسترشد بها الناس في التعاملات الحياتية اليومية ..

ولم تكن أقوال ومواعظ الحُكماء والفلاسفة التي إختص بها العرب فقط، بل فلاسفة الغرب وكُتابهم دونَّوا الكثير من التجارب بأقوال وأمثال ليتعلم منها الناس كيفية تنظيم شؤونهم الحياتية، ليسلكوا بذلك طريق الخير لبلوغ الإنسانية وتيجان الرحمة، وتلك هي سُنة الحياة البشرية جمعاء منذ أن وجدت على وجه الخليقة، لكن الإختلاف لا زال قائما عند البشر رغم كل ما سمعوه وقرءوا عنه من نُصح وأقوال تهديهم وتقَّوم أعمالهم في هذه الحياة الدُنيا، كما أن الخلاف لا زال قائما، للأسف، فيحدث العكس تماما..

وبِخلاف ما ورد لنا في بطون الكُتب من مواعظ وحِكم وإرشاد لإنصاف المظلوم وإغاثة الملهوف والحفاظ على الأمانات وإشاعة الإنسانية وتيجان الرحمة والتعاون، والإبتعاد عن كل ما هو مُنكر وعدم سرقة مال الغير تحقيقا لمبدأ العدالة، لجأنا، للاسف، إلى شرور أنفسنا إرضاء لأهواءنا كأكل المال الحرام والزور والبهتان وقلة الإيمان وغيرها من موبقات الشرور حتى فقدنا صواب العقول وصدق القلوب، وأصبحنا أمة تُفرقنا كلمة الشر بدلا من أن تجمعنا كلمة الخَّير، ثم إبتعدنا كثيرا لننسى بذلك كلمات الهداية والرحمة وطريق الخير، وهي الأساس الرصين في بناء الحياة وبناء النفس الزكية والتقية مصداقا لقوله الله تعالى "فبشر عِباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه"، فهل نحن حقا نتبع أحسن القول! ..

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فقدتم حق الردع !؟
على گولة المصريين"نؤول تاني"
جذع النخلة يعزف "أنشودة المطر"
صعود الصين وصراع القطبية
أحسن القول ..  
كيف تنهار الدولة ؟!
إحذروا أن لا نكون كالتوابين..!
التواضع والزهد في القيادة
اختلاف بني العباس
حرية الحياة القصيرة. !
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 49.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك