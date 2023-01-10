المقالات

المسؤول ودورة المياه..!


عبد الكاظم حسن الجابري ||

 

لديَّ قاعدة اعتمدتها خلال مسيرتي الشخصية والوظيفية, وهي تقييم المسؤول أو مدير أي دائرة من خلال نظافة وترتيب دائرته, وتشكل دورات المياه المقدمة في هذا التقييم.

قد يتندر أو يتهكم عليَّ أحد ما على اعتقادي هذا, لكن لتوضيح الأمر نقول, ببساطة إن أي مدير لا بد أن يكون متابعا دقيقا لمرؤوسيه ولدائرته, من حيث الأثاث والنظافة, فالمدير الذي ينشغل بنظافة غرفته ودورة المياه الخاصة به ويترك باقي الدائرة اعتبره مديرا غير جدير بالمسؤولية, كونه يهتم بما يخصه ويترك باقي شؤون الدائرة.

التفاصيل الدقيقة والصغيرة تعطي انطباعا عن سعة نظرة المدير المسؤول, وعن احاطته بكل شاردة وواردة في ميدان عمله, وإن هذه الامور الصغيرة إذا تم ضبطها ستمثل منهجا تراكميا لتحسين الاداء ورصانة الخدمة المقدمة, طبعا هنا الكلام يشمل المديرين في القطاعين العام والخاص وكذلك المختلط, ولكن القطاع العام يمثل أولوية كونه يمثل مظهرا من مظاهر الدولة.

حدثني أحد الاصدقاء عن صديق له اجنبي زار العراق, تحدث عن بؤس مطار بغداد الدولي وخصوصا المرافق الصحية "دورات المياه" فيه وكذلك عن قذارة مقتربات الخط الدولي وكمية الاوساخ على جانبيه.

نظرة بسيطة لكل دوائرنا ستجد أن دورات المياه بائسة جدا, وغير نظيفة, بل تكاد تكون مغلقة من شدة قذارتها في بعض الدوائر, وما السبب في ذلك إلا لكون المدير غير متابع وغير مهتم إلا بمنصبه وبإرضاء من مكَّنه من المنصب أو رؤساءه في الترتيب الوظيفي, أما بقية مرافق الدائرة فليست من جل اهتماماته.

المدير الناجح هو من يحيط معرفة بكل تفاصيل دائرته, وأن يعمل بصفته قائدا لا بصفته مديرا وأن ينظر للمنصب على إنه مغرم لا مغنم وإنه تكليف لا تشريف وعليه أن يترك طيّب الاثر عن خروجه من المنصب فالمناصب لا تدوم.

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المسؤول ودورة المياه..!
غربة الطلبة المتدينون في الجامعات..!
اليمن معادلة التغيرات الوجودية...
الشيعة والبعثيون الجدد ..!
الديمقراطية ومعاول الديكتاتورية في العراق
قلها ولا تخف...!
لا تكن ضلا تكن ضمن القطيعمن القطيع
رأس السنة الميلادية والمبالغة الفضفاضة في الاحتفال
الظهور المبارك والتكنولوجيا..!
المشاركة الحضارية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 1960.78
يورو 793.65
الجنيه المصري 26.7
تومان ايراني 0.02
دينار اردني 1041.67
دينار كويتي 2439.02
ليرة لبنانية 0.49
ريال عماني 1923.08
ريال قطري 202.84
ريال سعودي 196.85
ليرة سورية 0.29
دولار امريكي 740.74
ريال يمني 2.95
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك