المقالات

الشيعة والبعثيون الجدد ..!


حسام الحاج حسين ||

 

(القومية ربيبة الصهيونية ) كما يقول الأمام الخميني ره

عندما نقلب صفحات التاريخ نجد إن معظم أسباب الدمار والحروب في العالم منذ القدم وحتى اليوم هي النزعة القومية و العنصرية.. لذلك كان التاكيد من قبل الأسلام الحنيف و القرآن العظيم والرسول الأكرم ص على نبذ العنصرية ( القومية ) في جميع اشكالة وجعل سقف المسلم هو الأسلام .

ويتم تحديد الهوية الأسلامية بالجامع لكل الشعوب المسلمة وتعتبر الهويات الأخرى هي ثانوية . حتى عند أهل البيت عليهم السلام كان حربهم ضد العنصرية والعصبية على قدم وساق منذ عصر الرسول الأكرم ص وحادثة سلمان الفارسي رض والى يومنا هذا .

لافرق بين القومي والصهيوني

فمشربهم واحد وهدفهم واحد ..!

اذا اردت تمزيق الأمم والشعوب اجعلهم يعتزون بقوميتهم ويقتلون من اجلها الأخرين . الحروب العالمية الأولى والثانية وحرب اوكرانيا والبلقان وحرب الثمان سنوات التي قادها البعث القومي كانت دوافعها قومية بحتة .

لم يستفد الأغبياء والجهلة من التاريخ وهذا العراق نموذج . لقد قتل الطاغية صدام الملايين تحت ظلال القومية العربية .وكان يهجر ويقتل ويصادر الأموال بتهمة التبعية ويعتبر غير العرب مواطنين يستحقون التهميش

واليوم يقود بعض الأسلاميين الجهلة مسيرة البعث وينهض من جديد من خلال زرع النزعات القومية المقيتة لأغراض سياسية وشعبوية قذرة ،،!

يدير (البعثيون الجدد )قنوات على التواصل الأجتماعي تعزز الفكر البعثي بقوة .

عندما يتحول البعثيون الى اسلاميين شيعة علينا ان نقف عند هذا التحول وندق ناقوس الخطر،،،!

ان مثلث الخطر على العراق والمتساوي الأضلاع هم ( القوميون والأرهابيون والفاسدون ) فهم نار تحت الرماد يمكن ان يأخذون البلد في آي لحظة الى منزلق مدمر ،،!

البعثيون الجدد والمغلفين بالأسلام والتشيع هم اخطر على العراق من جميع الكيانات الأرهابية الأخرى . لانهم يتكلمون مثلك ويلبسون مثلك ويفكرون مثلك ويعرفون مواطن القوة والضعف مثلك .

لذلك اختيارهم على المدى البعيد هو خيار صائب وكلما تاخرنا في المعالجة كانت  نسبة انتشارهم كالسرطان اسرع الى نجد انفسنا امام تيار قومي بعثي متوحش يتحرك تحت ظلال الأسلاموية القومية و يستهدف كل من يختلف معه بطريقة دموية ،،!

كانت العنصرية والقومية احدى اذرع السياسة الأموية من اجل تصفية الشيعة وكانت تدق اسفين الفرقة بينهم باأسم العرب والعجم .

سيكون السلاح الأكثر فتكا في قادم الأيام هو تقسيم المجتمع والعودة الى مربع القومية العربية . يستثمر البعثيون الجدد اي مفارقة او مواقف بين إيران والعراق . وقد تدرب ابنائهم الأشاوس على التضليل والكذب والخديعة . يصنعون قنوات باأسماء شيعية ويتهجمون على الشيعة من خلالها ..!

قمة العار ان ترتدي عمامة رسول الله وتشجع على القومية والعنصرية ..وتكون مركبا للبعثيين الجدد الذين قتلوا العلماء والمجاهدين ومن جميع القوميات ،،!

في كل حادث مهما كان بسيطا نواجه نهج واخلاقيات البعثيين يوميا في العراق الجديد ومن منصات تدعي الأسلام والتشيع ،،! فهذا يجعلنا نضع خطوط شك كثيرة حول تحول الأسلاميين الى بعثيين جدد ،،،!!

مع فكرة القائد الضرورة والذي تجدة في كل مكان وفي كل زمان ،،،!بالمختصر

هنالك اعادة انتاج لاخلاقيات وسلوكيات البعث و باصرار عجيب ،،،! ان صناعة الاصنام وابعاد الكفاءات واستبدالها بالابن والنسيب والصهر وابن العشيرة كلها خطوات على طريق البعث ،،،!

والكارثة ان من يطبق هذا النهج كان ضحية البعث في الأمس القريب ،،،!

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المسؤول ودورة المياه..!
غربة الطلبة المتدينون في الجامعات..!
اليمن معادلة التغيرات الوجودية...
الشيعة والبعثيون الجدد ..!
الديمقراطية ومعاول الديكتاتورية في العراق
قلها ولا تخف...!
لا تكن ضلا تكن ضمن القطيعمن القطيع
رأس السنة الميلادية والمبالغة الفضفاضة في الاحتفال
الظهور المبارك والتكنولوجيا..!
المشاركة الحضارية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 1960.78
يورو 793.65
الجنيه المصري 26.7
تومان ايراني 0.02
دينار اردني 1041.67
دينار كويتي 2439.02
ليرة لبنانية 0.49
ريال عماني 1923.08
ريال قطري 202.84
ريال سعودي 196.85
ليرة سورية 0.29
دولار امريكي 740.74
ريال يمني 2.95
التعليقات
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
محمد الموسوي : السلام على مولاتي ام البنين صلوات الله عليها عظم الله اجورنا واجوركم ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
ام فاطمه : احسنت بارك الله فيك عاش قلمك دكتورنا الغالي ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
dswe3qqrs65f : الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية ماضية بأجندتها المشبوهة بأتجاه اخضاع العراق لصالح اهدفها الرامية من ...
الموضوع :
من واقعة الطف الى واقعة المطار؛ فسطاط الحسين يستقبل قادة النصر ببشرى التحرير .
Jaas Ammf : احسنت ...
الموضوع :
السرقة تحت ستار الدين خيانة
Jaas Ammf : افدتم موفقين ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
bnnwwijk : على ساسة الشيعة تخيير الولايات المتحدة الامريكية وعملائها في العراق اما ان يبقوا في العراق ويكفوا عن ...
الموضوع :
هل يمكن تحويل ازمة الدولار الى فرصة؟!
Jaas Ammf : احسنتم ...
الموضوع :
وضوح المؤامرة يتطلب حزما..!
فيسبوك