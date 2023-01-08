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عصمة الانبياء من القران..سليمان عليه السلام انموذجا


سلام دليل ضمد ||

 

يقول البعض ان النبي غير معصوم بدلالة القران

و الإجابة من منا يستطيع تفسير القران  الا كما يشتهي هو او حسب ما نقل لنا من الروايات

واغلبنا يعرف ان الروايات غير صحيحة في اغلب الاحيان

اريد هنا ان اتطرق لعصمة سيدنا سليمان ع

يرى البعض انه ع ارتكب ذنبا ثم عاد الى طاعة الله

حسب الآية الكريمة

*ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب *

وهنا ترك الباحث (نعم العبد )

و استشكل على (اواب )

والرأي الآخر يقول ان سليمان ع ذبح خيله وقطع سيقانها

لقوله تعالى

*فطفق مسحا بالسوق و الاعناق *

وتفسر على أنه قطع رؤوس الخيل وسيقانها

وهذه من الموروثات الإسرائيلية

التي أخذها الفريق الآخر من المسلمين على أنها من المسلمات

و الرد عليها من احد العلماء

اذا كان المسح يأتي بمعنى القطع

فما قولكم بقوله تعالى* و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم *

هل يأمرنا تعالى بقطع ارجلنا في كل وضوء  وهل نحن نملك ظاهرة الاخلاف حتى تستبدل ارجلنا بعد كل وضوء

كذلك قوله تعالى وورث سليمان داوود

والمعروف عن داوود ع كان عطوفا ع

وهذا ذنبه لأنه أفتى لصاحب النعجة الواحدة فجاءه التحذير من العلي الأعلى

قال تعالى * ولا تتبع الهوى *

و الدليل على رقة قلب سليمان ع قول النملة

قال تعالى ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون

واتمنى على القاريء العزيز الالتفات لجملة وهم لا يشعرون .

الأمر الآخر هل سليمان ع

كان مجرما بلا رحمة حتى يقطع سيقان الخيل قبل ذبحها .

اما  الحقيقة فهي .

ان الانسان كان يعشق المال و النساء و البنين و الخيل لقوله تعالى

* زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل الموسومة *

وكان سليمان ع تعرض عليه الخيل

قبل وقت عبادته فطلب إعادتها ليمسح عليها لأنه من عشاق الخيل

فأخر عبادته  وكانت العبادة في الصباح و المساء

لقوله تعالى *  و اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي و الابكار *

وقال تعالى * انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي و الإشراق

وقال تعالى ان سبحوا بكرة وعشيا

لذلك تأخير عبادته لدقائق  اعتبرها هو ع انه ذنب .

و اخيرا سليمان ع ثاني اثنين ذكرهما القران في ترجمة الشكر من القول اللفظي الى العمل

١. النبي محمد ص

٢. ال داوود

قال تعالى

*اعملوا ال داوود شكرا *

بينما قال عن نوح ع انه كان عبدا شكورا

 

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عصمة الانبياء من القران..سليمان عليه السلام انموذجا
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