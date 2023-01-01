المقالات

عاما بعد عام,,, لا ننسى جرائمك


السيد محمد الطالقاني ||

 

شاءت الصدفة الالهية ان يكون اعدام جرذ البعث صدام في اخر السنة.

 ففي كل عام ونحن نودع ذلك العام نستذكر صورة ذلك النظام الاسود, وذلك الشيطان اللقيط صدام المقبور الذي ضيع الملايين من أبناء شعبنا على مدى اربعون عاماً حكم بها العراق,  فمنهم من اودعوا في السجون المظلمة  وذاقوا أنواع التعذيب, ومنهم من أعدموا على جرائم لم يقترفوها , ومنهم من اختفوا عن الانظار ولحد الان لم يعرف مصيرهم.

كما ساق البلد إلى حروب طائشة ذهب ضحيتها مئات الاف من أبناء هذا الشعب المغلوب على إمره من أجل تثبيت نظامه القمعي الدموي.

اننا اليوم ونحن نستقبل عاما جديدا نعاهد فيه تلك الدماء الزواكي التي سالت على منحر الحرية, والتي لازالت جثثهم مغيبة عنا لحد الأن, نقول لهم ان  أصواتنا ستظل ترعد بهيهات منا الذلة حتى قيام دولة الامام المهدي عليه السلام

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الثأر ليس بدك القواعد الأمريكية فقط ..!
وفاء لجهادهم وتضحياتهم..
سلمتك بيد الزهراء ....!
إقتصادنا في مرمى الاستهداف الامريكي.. ماذا بعد!
لا تبدأوا السنة الميلادية باللاعقل..!
عاما بعد عام,,, لا ننسى جرائمك
طاعة المرجعية؛ حفظ الحشد
وصايا (فويسد بن وصولي المتملق) 
قادة النصر في الذاكرة الفيلية
قمران في بغداد..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 59.14
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد : مجرم وسفاح ابو رغيف كان يساوم الابرياء وقام بقتل وتعذيب العراقيين ويحب ان يحاكم علنيا أمام الرأي ...
الموضوع :
سياسي مستقل: أبو رغيف وجميع المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم
Mazin Tuma : بارك الله فيك, نحتاج الكثير من هذه الجهود لاسيما لبناتنا في المهجر ...
الموضوع :
نحو نظرية نسوية عربية وإسلامية/1
العراقي : وما الغريب في ذلك هذا البعثي الذي كان يتباهى ببعثيته وهو طالب في كلية القانون . اعرفه ...
الموضوع :
فضيحة جديدة بطلها هذه المرة رائد جوحي .... استلام رشوة من شركة اسياسيل 100 مليون دولار
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
العمامة المقاتلة
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم كثيرا ...
الموضوع :
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
زهراء الحسيني : اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اللهم اقضي حاجتي وفرج همي ياكريم يارب ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
SAHIB H A lkhattat : ما هو الجديد في هذا البلد المسكين العراق ما معنى وكيل في الداءره الفلانيه هل هذا عنوان ...
الموضوع :
محكمة الكرخ تصدر مذكرة قبض بحق "ضياء الموسوي"
زيد قاسم جعفر : السلام السيد ابراهيم المجاب ابن السيد محمد العابد ابن الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
wuyhhpok334 : الولايات المتحدة الامريكية اعلنتها صراحة بأنها لن تتعامل مع من وصفتهم (بوزراء تابعين لميلشيات ارهابية في الحكومة ...
الموضوع :
الفتح: من لا يدعم السوداني يمثل آفة الفساد
فاعل خير : السلام عليكم نرجو من الهيئة كشف ملفات الفساد في دائرة صحة الانبار والرشاوي وعلى التعينات واكو قسم ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
فيسبوك