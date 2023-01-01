عاما بعد عام,,, لا ننسى جرائمك

السيد محمد الطالقاني ||

شاءت الصدفة الالهية ان يكون اعدام جرذ البعث صدام في اخر السنة.

ففي كل عام ونحن نودع ذلك العام نستذكر صورة ذلك النظام الاسود, وذلك الشيطان اللقيط صدام المقبور الذي ضيع الملايين من أبناء شعبنا على مدى اربعون عاماً حكم بها العراق, فمنهم من اودعوا في السجون المظلمة وذاقوا أنواع التعذيب, ومنهم من أعدموا على جرائم لم يقترفوها , ومنهم من اختفوا عن الانظار ولحد الان لم يعرف مصيرهم.

كما ساق البلد إلى حروب طائشة ذهب ضحيتها مئات الاف من أبناء هذا الشعب المغلوب على إمره من أجل تثبيت نظامه القمعي الدموي.

اننا اليوم ونحن نستقبل عاما جديدا نعاهد فيه تلك الدماء الزواكي التي سالت على منحر الحرية, والتي لازالت جثثهم مغيبة عنا لحد الأن, نقول لهم ان أصواتنا ستظل ترعد بهيهات منا الذلة حتى قيام دولة الامام المهدي عليه السلام

ــــــــــــــــــــ