حلم الحصول على وحدة سكنية..!

حيدر الموسوي ||

تتراوح قيمة الوحدة السكنية في مجمعات حديثة مع خدمات ممتازة في اربيل بين ال ٤٠ الى ٥٠ الف دولار

في حين تتراوح الوحدة السكنية بمجمعات في العاصمة بغداد بين ٢٥٠ الف و٣٠٠ الف دولار

واغلب مجمعات اربيل تقع خارج المركز وليس داخل سنتر المدينة كي لا يتم خنقها بالكثافة السكانية والازدحامات

فيما تكمن اغلب المجمعات السكنية في العاصمة بغداد داخل المركز باستثناء تجربة مشروع بسماية الذي يعتبر هو الخيار الامثل لانهاء ازمة السكن المتراكمة

حدثت اغلب موافقات هيأة الاستثمار في فترة حكومة العبادي وما بعدها رغم تأكيد خبراء التخطيط الحضري للعاصمة ان اكبر جريمة ان يتم انشاء مجمعات سكنية مع مبان اخرى في داخل مركز العاصمة

خاصة بعد التأكيدات السابقة من ان انشاء عاصمة ادارية جديدة بات ضرورة ملحة لفك الاختناق البشري واماكن العمل الحكومية وحتى القطاع الخاص الذي لم تعد تستوعبه بغداد اضافة الى المشكلات الاجتماعية وحالات المشاجرة والفصل العشائري جراء الاختلاط غير المتجانس بين فئات اجتماعية قديمة واخرى جديدة وافدة

وهنا يتم طرح سؤال لماذا هذه الاسعار العالية جدا لتلك الوحدات السكنية مقارنة باربيل

الجواب ان الكومشنات التي تم دفعها من قبل المستثمرين الى عدد من الدوائر المعنية كانت جدا عالية مع جشع غير مسبوق من قبل المستثمرين الذين أنشأوا تلك المجمعات مثل الايادي والجوهرة وبوابة بغداد.

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