بغداد حاليا..!

حيدر الموسوي ||

سعر بطل الماء ٣ الالف دينار في احد المطاعم الجديدة تحت عنوان قرية ولن تخرج منه انت وعائلتك الا بعد ان دفعت اكثر من ١٠٠ دولار

اما الشحاذين داخل المولات عن طريق جلب شباب وشابات وهم يحملون عطور فهذا كلام اخر حيث يقوم برش عطر ما على يدك ويحاول احراجك باي طريقة لكي تشتري ويستمر بالحديث عن ان هذا العطر اصلي وفرنسي وماركة وبعد ذلك تجد نفسك انه قد تم التقفيص عليك بنجاح

هذه ليس تجارة انما استغفال وضحك

لا اكثر داخل مولات ومطاعم العاصمة

لا اعلم ان كانت معايير قوة الاقتصاد بخنق العاصمة بمزيد من المجمعات السكنية والمولات والمطاعم

واذا استمر الحال كما هو عليه ستتتربع بغداد على العرض بعدد المطاعم والمولات والكراجات عالميا..!

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