نحن مع نجاح خليجي 25 ولكن ..رسالة عاجلة..!

منهل عبد الأمير المرشدي ||

إصبع على الجرح ..

أيام معدودة على إقامة بطولة خليج 25 لكرة القدم في البصرة . حدث رياضي مهم انتظرناه طويلا بعد حرمان العراق من استضافة البطولات الدولية واللعب على أرضه والذي استمر لأكثر من اربعين سنة بعد قرار الفيفا حينها إثر حروب المقبور صدام وما تلاها من ارهاب الدواعش والبعث الصدامي .

بطولة الخليج فرصة ثمينة ينبغي استثمارها بالشكل الصحيح لإثبات قدرة العراق على العودة للساحة الرياضية الدولية لإنها ستكون فرصتنا لرفع الحظر التام عن اللعب في ملاعبنا واستثمار صوت جماهيرنا لمؤازرة المنتخب الوطني الذي فقد الكثير من بريقه وانجازاته ومكانته في اسيا بل وحتى بين المنتخبات العربية . نحن جميعا مع نجاح بطولة خليجي 23 قلبا وقالبا ولكن ..

وآه لما بعد هذه ال لكن.. شاهدت حافلة المنتخب الكويتي وهي تتجه الى ملعب الميناء العراقي وليتني لم اشاهد ما رأيت , الطريق الذي مرّت به الحافلة التي تّقل المنتخب الكويتي شارع بائس يخلو من التخطيط كما هي كل الشوارع في العالم كما يخلوا من العلامات المرورية .

يخترق مساحات واسعة من ممر واحد يضطر الحافلة للتوقف لفسح المجال الى العجلات والتكتكات القادمة في الممر الآخر بنفس الشارع . الجزرة الوسطية نظيفة وبها شيء من التشجير لكن الجانب الأيسر يرثى له الجبين بلا رصيف واسطوانات الغاز وباعة البنزين ما بين امتار واخرى .

مشهد بائس في السايد الأيسر . تقاطعات الشوارع من دون اشارات ولا ضبط ولا ربط وسيارت متوقفة في فوضى على الجانبين والمواطنون احرار ابرار اخيار يعبرون من حيثما يشائوا وكيفما يشائوا والدراجات البخارية تصول وتجول .

مشاهد تألمت كثيرا وانا اشاهدها وليتني لم اشاهد ما رأيت .. ايام مضت ونحن نسمع كل يوم وكل ساعة عن جهود كبرى تقوم الحكومة المحلية للبصرة ومحافظ البصرة لتهيئة معالم المدينة وشوارعها لإستقبال الوفود المشاركة والجماهير الخليجية الشقيقة وسمعنا كثيرا عن ما تقوم الحكومة الإتحادية من دعم مالي ولوجستي للبصرة ونسمع ما يقوم به الإتحاد العراقي لكرة القدم وما تقوم به فرق المتطوعين لإظهار البصرة والملاعب في المظهر اللائق وبأحسن ما يكون ..

ولكن ... وآه لما بعد هذه اللكن .. الشوارع التي رأيناها لا تبشّر بخير ؟. مباراة الميناء ونادي الكويت الودية لإفتتاح ملعب الميناء كانت اول نكسة وخيبة وخلل في الإنارة وخلل في ارضية الملعب وخلل في جودة التصوير والنقل والتعليق !!!!! اليوم نرى شوارعا التي ستّمر بها الوفود بلا تخطيط ولا ضبط ولا جمالية سمعنا عنها وصدعّوا رؤوسنا عنها !!!!

رسالة عاجلة الى محافظ البصرة . لا زال في الوقت متسع لديكم . باشروا منذ اليوم بتخطيط الشوارع ووضع العلامات ورفع باعة الينزين والغاز ونقله لشارع اخرى وبعض معالم العشوائيات . اعلنوا الحظر على التكتك والدراجات البخارية من الدخول الى الشوارع التي تمر بها الوفود الرياضية .

ان كان بالإمكان اعلان العطلة الرسمية للدوائر الحكومية في محافظة البصرة طيلة ايام البطولة بإستثناء الدوائر نالبلدية والصحية والدفاع المدني . اما الإتحاد العراقي لكرة القدم فسؤالنا الوحيد هل تفاجئتم بعقد البطولة وانتم تستعدون لإقامتها منذ سنتين فما هذه الإنارة وماهذه الأرضية وما هذا التصوير وما هذا التعليق. واين صرفت تلك الأموال التي استلمتوها للبطولة ؟؟؟

سارعوا واسرعوا واعملوا ولا تفضحونا يستركم الله في الدنيا والآخرة .

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